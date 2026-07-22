Країни Європейського Союзу погодили участь Великої Британії у кредитній програмі обсягом €90 млрд, спрямованій на підтримку України у 2026–2027 роках.

ЄС погодив участь Британії у кредиті для України на €90 млрд

Як повідомила Рада ЄС, завдяки цьому рішенню Україна зможе використовувати кредитні кошти для закупівлі важливої оборонної продукції не лише у виробників із Євросоюзу та країн Європейської економічної зони, а й у британських компаній.

Із загальної суми програми €60 млрд передбачено для розвитку оборонно-промислового потенціалу України та придбання озброєння. Ще €30 млрд спрямують на пряму економічну й бюджетну підтримку держави.

Зараз дивляться

Угоду про фінансовий внесок Великої Британії до програми ЄС та Лондон підписали 13 липня.

У Раді ЄС пояснили, що Велика Британія відповідає всім умовам, передбаченим для участі третіх країн. Зокрема, Лондон погодився зробити пропорційний внесок у покриття витрат на запозичення, має партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони, а також уже надає Україні значну військову й фінансову допомогу.

Міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії Гелен Мак-Енті заявила, що рішення демонструє спільну готовність ЄС і Великої Британії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для припинення російської агресії та досягнення справедливого і тривалого миру.

Найближчими днями Рада ЄС має остаточно затвердити участь Великої Британії у програмі за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності в день його публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.