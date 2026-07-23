Ирландия в этом году предоставит Украине новый пакет двусторонней поддержки общим объемом €125 млн. Помощь предусматривает финансирование нелетального военного оборудования, а также мероприятий по восстановлению и защите критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщает сайт правительства Ирландии, ссылаясь на заявления премьер-министра Михола Мартина и министра иностранных дел и торговли Хелен Макэнти.

Ирландия предоставит Украине помощь на €125 млн

— Народ Ирландии стоит вместе с Украиной и её народом перед лицом аморальной и ничем не спровоцированной агрессивной войны России. Ужасно видеть собственными глазами последствия кампании воздушных атак России, направленных против украинских городов, — заявил Мартин.

По его словам, объявленная сегодня помощь будет способствовать защите Украины от российских атак и поможет спасти жизни гражданского населения.

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Поддержка со стороны Ирландии поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме. В частности, ее направят на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.

Пакет помощи предусматривает ассигнования в размере €100 млн на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования.

Еще €25 млн предусмотрено на поддержку восстановления и защиты критически важной инфраструктуры Украины. Основное внимание в этом направлении будет сосредоточено на энергетике в преддверии зимы.

В целом с февраля 2022 года Ирландия предоставила Украине значительную поддержку на сумму более €550 млн.

Эта сумма включает более €254 млн гуманитарной и стабилизационной поддержки, более €200 млн военной помощи, а также €94 млн нелетальной военной поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF).

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