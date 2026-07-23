Ирландия предоставит Украине €125 млн помощи для защиты от атак России
- Ирландия предоставит Украине новый пакет двусторонней поддержки на €125 млн в этом году.
- €100 млн направят на поставку приоритетного нелетального военного оборудования.
- Еще €25 млн предусмотрено на восстановление и защиту критически важной инфраструктуры.
Ирландия в этом году предоставит Украине новый пакет двусторонней поддержки общим объемом €125 млн. Помощь предусматривает финансирование нелетального военного оборудования, а также мероприятий по восстановлению и защите критически важной инфраструктуры.
Об этом сообщает сайт правительства Ирландии, ссылаясь на заявления премьер-министра Михола Мартина и министра иностранных дел и торговли Хелен Макэнти.
Ирландия предоставит Украине помощь на €125 млн
— Народ Ирландии стоит вместе с Украиной и её народом перед лицом аморальной и ничем не спровоцированной агрессивной войны России. Ужасно видеть собственными глазами последствия кампании воздушных атак России, направленных против украинских городов, — заявил Мартин.
По его словам, объявленная сегодня помощь будет способствовать защите Украины от российских атак и поможет спасти жизни гражданского населения.
Поддержка со стороны Ирландии поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме. В частности, ее направят на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.
Пакет помощи предусматривает ассигнования в размере €100 млн на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования.
Еще €25 млн предусмотрено на поддержку восстановления и защиты критически важной инфраструктуры Украины. Основное внимание в этом направлении будет сосредоточено на энергетике в преддверии зимы.
В целом с февраля 2022 года Ирландия предоставила Украине значительную поддержку на сумму более €550 млн.
Эта сумма включает более €254 млн гуманитарной и стабилизационной поддержки, более €200 млн военной помощи, а также €94 млн нелетальной военной поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF).