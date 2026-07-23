Ірландія цього року надасть Україні новий пакет двосторонньої підтримки загальним обсягом €125 млн. Допомога передбачає фінансування нелетального військового обладнання та заходів із відновлення і захисту критично важливої інфраструктури.

Про це повідомляє сайт уряду Ірландії, посилаючись на заяви прем’єр-міністра Мікхола Мартіна та міністерки закордонних справ і торгівлі Гелен Макенті.

Ірландія надасть Україні допомогу на €125 млн

– Народ Ірландії стоїть разом з Україною та її народом перед обличчям аморальної та нічим не спровокованої війни агресії Росії. Це жахливо, бачити на власні очі наслідки кампанії повітряних атак Росії, спрямованих проти українських міст, – заявив Мартін.

За його словами, оголошена сьогодні допомога сприятиме Україні у захисті від російських атак і допоможе врятувати життя цивільного населення.

Зараз дивляться

Підтримка з боку Ірландії допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими. Зокрема, її спрямують на захист і ремонт енергетичної інфраструктури.

Пакет допомоги передбачає асигнування у розмірі €100 млн на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання.

Ще €25 млн передбачено на підтримку відновлення та захисту критично важливої інфраструктури України. Основну увагу в цьому напрямку зосередять на енергетиці напередодні зими.

Загалом від лютого 2022 року Ірландія надала Україні значну підтримку на суму понад €550 млн.

Ця сума включає понад €254 млн гуманітарної та стабілізаційної підтримки, понад €200 млн військової допомоги, а також €94 млн нелетальної військової підтримки України в межах Європейського фонду миру (EPF).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.