Ірландія надасть Україні €125 млн допомоги для захисту від атак Росії
- Ірландія надасть Україні новий пакет двосторонньої підтримки на €125 млн цього року.
- €100 млн спрямують на постачання пріоритетного нелетального військового обладнання.
- Ще €25 млн передбачено на відновлення та захист критично важливої інфраструктури.
Ірландія цього року надасть Україні новий пакет двосторонньої підтримки загальним обсягом €125 млн. Допомога передбачає фінансування нелетального військового обладнання та заходів із відновлення і захисту критично важливої інфраструктури.
Про це повідомляє сайт уряду Ірландії, посилаючись на заяви прем’єр-міністра Мікхола Мартіна та міністерки закордонних справ і торгівлі Гелен Макенті.
Ірландія надасть Україні допомогу на €125 млн
– Народ Ірландії стоїть разом з Україною та її народом перед обличчям аморальної та нічим не спровокованої війни агресії Росії. Це жахливо, бачити на власні очі наслідки кампанії повітряних атак Росії, спрямованих проти українських міст, – заявив Мартін.
За його словами, оголошена сьогодні допомога сприятиме Україні у захисті від російських атак і допоможе врятувати життя цивільного населення.
Підтримка з боку Ірландії допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими. Зокрема, її спрямують на захист і ремонт енергетичної інфраструктури.
Пакет допомоги передбачає асигнування у розмірі €100 млн на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання.
Ще €25 млн передбачено на підтримку відновлення та захисту критично важливої інфраструктури України. Основну увагу в цьому напрямку зосередять на енергетиці напередодні зими.
Загалом від лютого 2022 року Ірландія надала Україні значну підтримку на суму понад €550 млн.
Ця сума включає понад €254 млн гуманітарної та стабілізаційної підтримки, понад €200 млн військової допомоги, а також €94 млн нелетальної військової підтримки України в межах Європейського фонду миру (EPF).