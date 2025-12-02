Ирландия поможет с мониторингом прекращения огня и восстановлением Украины — Мартин
- Премьер-министр Ирландии Михал Мартин подтвердил готовность внести вклад в поддержку мира в Украине, включая мониторинг прекращения огня или отдельных аспектов будущего мирного соглашения.
- Кроме того, Ирландия совместно с партнерами из ЕС готова помогать в послевоенном строительстве.
Ирландия готова внести свой вклад в поддержание мира и мониторинг прекращения огня в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин во время совместного пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине 2 декабря.
Мартин о вкладе Ирландии в прекращение огня
— Ирландия будет открыта для мониторинга прекращения огня или отдельных аспектов мирного соглашения, — сказал Мартин.
Премьер-министр Ирландии вспомнил опыт своей страны в поддержке мира в Ливане и Африке.
По его словам, безусловно, весь мир стремится к завершению войны России против Украины. Он подчеркнул, что Ирландия поддержит усилия по миротворчеству и мониторингу мира в Украине.
Кроме этого, как объяснил премьер-министр, Ирландия вместе с партнерами из Европейского Союза готова помочь в послевоенном строительстве в Украине.
Он обратил внимание, что довольно много ирландских компаний уже работают в Украине, особенно в строительной сфере. По мнению Мартина, там можно сделать очень многое.