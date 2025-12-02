Ирландия готова внести свой вклад в поддержание мира и мониторинг прекращения огня в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин во время совместного пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине 2 декабря.

Мартин о вкладе Ирландии в прекращение огня

— Ирландия будет открыта для мониторинга прекращения огня или отдельных аспектов мирного соглашения, — сказал Мартин.

Премьер-министр Ирландии вспомнил опыт своей страны в поддержке мира в Ливане и Африке.

По его словам, безусловно, весь мир стремится к завершению войны России против Украины. Он подчеркнул, что Ирландия поддержит усилия по миротворчеству и мониторингу мира в Украине.

Кроме этого, как объяснил премьер-министр, Ирландия вместе с партнерами из Европейского Союза готова помочь в послевоенном строительстве в Украине.

Он обратил внимание, что довольно много ирландских компаний уже работают в Украине, особенно в строительной сфере. По мнению Мартина, там можно сделать очень многое.

