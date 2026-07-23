Цены на нефть впервые за два месяца превысили отметку $100 за баррель после того, как поддерживаемые Ираном боевики-хуситы заявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море.

Об этом пишет Bloomberg.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Инцидент усилил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и обострил опасения относительно дальнейших перебоев с поставками нефти.

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Атака открывает новый фронт в многомесячном конфликте в регионе. Война с Ираном уже осложнила судоходство через Ормузский пролив — ключевой морской путь к Персидскому заливу.

Теперь под угрозой оказалось и Красное море, которое Саудовская Аравия использовала как критически важный обходной маршрут для экспорта нефти на фоне проблем с прохождением Ормузского пролива.

Кроме того, рынок находится под давлением из-за серии атак на терминал Каспийского трубопроводного консорциума на побережье Черного моря в России, через который экспортируется большая часть казахстанской нефти, а также из-за непрерывной военной кампании США против Ирана.

За несколько месяцев конфликта мировые запасы нефти существенно сократились, что повышает риск дефицита поставок. Если цены продолжат расти, это может негативно сказаться на мировой экономике.

— Второй этап военного конфликта будет масштабнее первого, — заявил президент Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома Боб Макнелли. — Риски велики не только для судоходства, но и для энергетической инфраструктуры.

Цены на нефть превысили $100 за баррель

Преодоление нефтью мирового эталонного сорта отметки $100 за баррель стало важным психологическим рубежом.

Участники рынка считают, что после этого усилится политическое давление на президента США Дональда Трампа с требованием завершить войну и сдержать стремительный рост цен на энергоносители.

Розничные цены на дизельное топливо в США уже превышают $5 за галлон, дальнейшее подорожание может создать дополнительные трудности как для бизнеса, так и для потребителей.

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми угрозами. В интервью Axios он заявил, что рассматривает возможность “масштабной атаки”, которая будет “масштабнее, чем когда-либо ранее”, и что он “близок к принятию решения” по этому поводу.

Нефть Brent подорожала примерно на 7%, ее рост с начала месяца превысил 35% на фоне обострения геополитической напряженности сразу на нескольких направлениях.

Фьючерсы на дизельное топливо поднялись до самого высокого уровня с 7 апреля — дня, предшествовавшего достижению первоначальной договоренности между США и Ираном о прекращении огня.

В последние дни выросли и другие ключевые ценовые индикаторы, что свидетельствует об усилении обеспокоенности относительно стабильности поставок.

Ценовой дифференциал как минимум для одного сорта ближневосточной нефти за последние две торговые сессии почти удвоился, тогда как ближайший временной спред Brent торгуется в структуре “бэквордейшн” на уровне более $6 за баррель.

При обычных рыночных условиях этот показатель составлял бы лишь несколько центов.

— Теперь внимание сосредоточено на реакции Саудовской Аравии, — сказала старший трейдер энергетического рынка CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин. — Хотя поставки можно перенаправить через Суэцкий канал, это менее эффективное решение, которое требует использования меньших судов и более длинных маршрутов.

В последнее время Иран атаковал суда в Ормузском проливе, тогда как США в течение последних 12 дней наносили удары по Исламской Республике и возобновили блокаду ее портов.

В ответ Тегеран атаковал союзников США в регионе. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на нефть позже в этом году могут превысить $120 за баррель, если боевые действия продолжатся.

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