Ціни на нафту вперше за два місяці перевищили позначку $100 за барель після того, як підтримувані Іраном бойовики-хусити заявили про атаку на два саудівські танкери в Червоному морі.

Про це пише Bloomberg.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Інцидент посилив ескалацію конфлікту на Близькому Сході та загострив побоювання щодо подальших перебоїв із постачанням нафти.

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Атака відкриває новий фронт у багатомісячному конфлікті в регіоні. Війна з Іраном уже ускладнила судноплавство через Ормузьку протоку – ключовий морський шлях до Перської затоки.

Тепер під загрозою опинився й Червоне море, яке Саудівська Аравія використовувала як критично важливий обхідний маршрут для експорту нафти на тлі проблем із проходженням Ормузької протоки.

Крім того, ринок перебуває під тиском через серію атак на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на узбережжі Чорного моря в Росії, через який експортується більша частина казахстанської нафти, а також через безперервну військову кампанію США проти Ірану.

За кілька місяців конфлікту світові запаси нафти суттєво скоротилися, що підвищує ризик дефіциту постачання. Якщо ціни й надалі зростатимуть, це може негативно позначитися на світовій економіці.

– Другий етап військового конфлікту буде масштабнішим за перший, – заявив президент Rapidan Energy Group і колишній посадовець Білого дому Боб Макнеллі. – Ризики великі не лише для судноплавства, а й для енергетичної інфраструктури.

Ціни на нафту перевищили $100 за барель

Подолання нафтою світового еталонного сорту позначки $100 за барель стало важливим психологічним рубежем.

Учасники ринку вважають, що після цього посилиться політичний тиск на президента США Дональда Трампа з вимогою завершити війну та стримати стрімке зростання цін на енергоносії.

Роздрібні ціни на дизельне пальне в США вже перевищують $5 за галон, подальше подорожчання може створити додаткові труднощі як для бізнесу, так і для споживачів.

Президент США Дональд Трамп виступив із новими погрозами. В інтерв’ю Axios він заявив, що розглядає можливість “масованої атаки”, яка буде “масштабнішою, ніж будь-коли раніше”, і що він “близький до ухвалення рішення” щодо цього.

Нафта Brent подорожчала приблизно на 7%, а її зростання з початку місяця перевищило 35% на тлі загострення геополітичної напруженості одразу на кількох напрямках.

Ф’ючерси на дизельне пальне піднялися до найвищого рівня з 7 квітня – дня, що передував досягненню початкової домовленості між США та Іраном про припинення вогню.

Останніми днями зросли й інші ключові цінові індикатори, що свідчить про посилення занепокоєння щодо стабільності постачання.

Ціновий диференціал щонайменше для одного сорту близькосхідної нафти за останні дві торгові сесії майже подвоївся, тоді як найближчий часовий спред Brent торгується у структурі “беквордейшн” на рівні понад $6 за барель. За звичайних ринкових умов цей показник становив би лише кілька центів.

– Тепер увага зосереджена на реакції Саудівської Аравії, – сказала старша трейдерка енергетичного ринку CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабін. – Хоча постачання можна перенаправити через Суецький канал, це менш ефективне рішення, яке потребує використання менших суден і довших маршрутів.

Останнім часом Іран атакував судна в Ормузькій протоці, тоді як США протягом останніх 12 днів завдавали ударів по Ісламській Республіці та відновили блокаду її портів.

У відповідь Тегеран атакував союзників США в регіоні. Деякі аналітики прогнозують, що ціни на нафту пізніше цього року можуть перевищити $120 за барель, якщо бойові дії триватимуть.

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