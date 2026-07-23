Россия предупредила, что судоходство в ее акватории Черного моря стало опасным из-за усиления Украиной атак на связанные с Россией суда в этом регионе.

Об этом пишет Bloomberg.

РФ объявила свои воды в Черном море опасными

Предупреждение адресовано всем судам, находящимся в экономической зоне России в Черном море. В нем говорится о потенциальных угрозах со стороны украинских беспилотных летательных и морских аппаратов.

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Об этом говорится в еженедельном бюллетене, опубликованном 22 июля на сайте Министерства обороны РФ.

Исключительная экономическая зона — это морская акватория, которая простирается на расстояние до 200 морских миль (около 370 км) от побережья.

Российская исключительная экономическая зона в Черном море обеспечивает доступ к нескольким национальным портам, в частности Новороссийску — одному из ключевых региональных центров экспорта нефти.

Сообщение Минобороны РФ появилось на фоне того, что Украина осуществляет многочисленные атаки на суда в Черном и Азовском морях, стремясь ограничить российские экспортные потоки нефтяного сырья и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Любые длительные перебои с экспортом нефти через Черное море могут усилить давление на мировые рынки, поскольку война между США и Ираном уже нарушает поставки через Ормузский пролив и Красное море.

По данным Генерального штаба Украины, с 8 по 20 июля в Черном и Азовском морях было атаковано как минимум 124 связанных с Россией судна, среди которых 89 танкеров.

После ударов порт Новороссийск ввел временный устный запрет на судоходство с полуночи до 5:00 по местному времени из соображений безопасности. Эти ограничения могут повлиять как минимум на часть грузовых операций в порту, которые обычно осуществляются круглосуточно.

РФ атакует украинские порты

Россия также наносит удары по ключевым черноморским портам Украины, в частности Одессе и Черноморску.

В результате этого судовладельцы временно приостановили прибытие судов в украинские черноморские порты для экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на министра аграрной политики Тараса Высоцкого.

В начале этой недели Каспийский трубопроводный консорциум (CPC) был вынужден приостановить отгрузку сырой нефти со своего черноморского терминала из-за обеспокоенности судовладельцев безопасностью ситуации.

CPC является крупнейшим маршрутом экспорта казахстанской нефти, через который проходит около 80% ее экспортных поставок. В результате остановки Казахстан был вынужден сократить добычу нефти.

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