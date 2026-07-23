ВСУ поразили российский танкер в Черном море и объекты в Донецкой области
- Силы обороны Украины в ночь на 23 июля поразили российский танкер в Черном море, транспортировавший нефтепродукты для нужд оккупационной армии.
- Также подразделения ВСУ нанесли удары по понтонной переправе в районе Новоэкономического и скоплению живой силы РФ в Горловке Донецкой области.
Силы обороны поразили танкер в акватории Черного моря, понтонную переправу и живую силу в Донецкой области, а также другие военные объекты российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение танкера, понтонной переправы и других объектов РФ
По информации Генштаба, в ночь на 23 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ.
В частности, украинские защитники поразили один танкер в акватории Черного моря.
Как отмечают в Генштабе, танкер использовался для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах Вооруженных сил РФ.
Кроме этого, Силы обороны поразили понтонную переправу в районе Новоэкономического Донецкой области, которую российская армия использует для обеспечения военной логистики, опрокидывания сил и средств.
В то же время ВСУ нанесли удары по району сосредоточения живой силы российских войск в Горловке Донецкой области.