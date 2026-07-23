Силы обороны поразили танкер в акватории Черного моря, понтонную переправу и живую силу в Донецкой области, а также другие военные объекты российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение танкера, понтонной переправы и других объектов РФ

По информации Генштаба, в ночь на 23 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ.

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В частности, украинские защитники поразили один танкер в акватории Черного моря.

Как отмечают в Генштабе, танкер использовался для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах Вооруженных сил РФ.

Кроме этого, Силы обороны поразили понтонную переправу в районе Новоэкономического Донецкой области, которую российская армия использует для обеспечения военной логистики, опрокидывания сил и средств.

В то же время ВСУ нанесли удары по району сосредоточения живой силы российских войск в Горловке Донецкой области.

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