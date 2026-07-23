Росія попередила, що судноплавство в її акваторії Чорного моря стало небезпечним через посилення Україною атак на пов’язані з Росією судна в цьому регіоні.

Про це пише Bloomberg.

РФ оголосила свої води у Чорному морі небезпечними

Попередження адресоване всім суднам, що перебувають в економічній зоні Росії в Чорному морі. У ньому йдеться про потенційні загрози з боку українських безпілотних літальних і морських апаратів.

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Про це йдеться у щотижневому бюлетені, опублікованому 22 липня на сайті Міністерства оборони РФ.

Виключна економічна зона – це морська акваторія, що простягається на відстань до 200 морських миль (близько 370 км) від узбережжя.

Російська виключна економічна зона в Чорному морі забезпечує доступ до кількох національних портів, зокрема Новоросійська – одного з ключових регіональних центрів експорту нафти.

Повідомлення Міноборони РФ з’явилося на тлі того, що Україна здійснює численні атаки на судна в Чорному та Азовському морях, прагнучи обмежити російські експортні потоки нафтової сировини та змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Будь-які тривалі перебої з експортом нафти через Чорне море можуть посилити тиск на світові ринки, оскільки війна між США та Іраном вже порушує постачання через Ормузьку протоку та Червоне море.

За даними Генерального штабу України, з 8 по 20 липня в Чорному та Азовському морях було атаковано щонайменше 124 пов’язані з Росією судна, серед яких 89 танкерів.

Після ударів порт Новоросійськ запровадив тимчасову усну заборону на судноплавство з опівночі до 5:00 за місцевим часом з міркувань безпеки. Ці обмеження можуть вплинути щонайменше на частину вантажних операцій у порту, які зазвичай здійснюються цілодобово

Атаки РФ на українські порти

Росія також завдає ударів по ключових чорноморських портах України, зокрема Одесі та Чорноморську.

Унаслідок цього судновласники тимчасово призупинили прибуття суден до українських чорноморських портів для експорту сільськогосподарської продукції, повідомило агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на міністра аграрної політики Тараса Висоцького.

На початку цього тижня Каспійський трубопровідний консорціум (CPC) був змушений призупинити відвантаження сирої нафти зі свого чорноморського термінала через занепокоєння судновласників безпековою ситуацією.

CPC є найбільшим маршрутом експорту казахстанської нафти, через який проходить близько 80% її експортних поставок. Унаслідок зупинки Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти.

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