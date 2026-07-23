До осени нужно успеть: Зеленский сделал заявление о переговорах по войне
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ближайшее время обсудит с США новые предложения по продолжению переговоров о прекращении войны.
- Зеленский подчеркнул, что дипломатический процесс необходимо активизировать до осени, несмотря на то, что внимание США частично сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина обсудит с США новые предложения по продолжению переговоров о завершении войны.
Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Встреча представителей Украины, США и РФ должна состояться до осени
По словам президента, новые идеи относительно переговорного процесса он обсудил во время телефонного разговора со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
– Что касается американцев, мы обсудили, что может быть несколько идей. Я получил соответствующие предложения, мы будем обсуждать их с американцами. Я постараюсь, чтобы мы это сделали в ближайшее время, – сказал Зеленский.
Президент пояснил, что консультации с американской стороной должны состояться как можно скорее, ведь после них США планируют провести переговоры с Россией.
Именно после этого станет ясно, существуют ли реальные возможности для дальнейшего дипломатического процесса.
По словам Зеленского, если такая возможность появится, следующим этапом может стать трехсторонняя встреча.
В то же время глава государства подчеркнул, что дипломатические усилия нужно активизировать до осени.
– Безусловно, нужно все это сделать до осени. Я считаю, нужно настойчиво над этим работать. Если бы это зависело от нас, встреча состоялась бы уже в июле. Но не всё зависит от нас, – отметил президент.
Зеленский также обратил внимание на то, что сейчас значительная часть внешнеполитического внимания Вашингтона сосредоточена на ситуации вокруг Ирана, что влияет и на темпы переговорного процесса по Украине.
По его словам, это создает для Киева дополнительные вызовы, в частности в вопросах противовоздушной обороны и поддержки со стороны США.
– Это проблема для нас в плане противоракетной обороны, в плане внимания американцев к войне России против Украины. Будем бороться за дипломатию, – подытожил Зеленский.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тогда стороны обсудили возможности активизации дипломатических усилий и шаги, которые могут приблизить справедливый мир для Украины.