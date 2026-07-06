Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном ходе переговоров по прекращению российско-украинской войны и выразил надежду, что этот вопрос будет подробно рассмотрен на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает Белый дом в понедельник, 6 июля.

Трамп о завершении войны в Украине

Комментируя текущую геополитическую ситуацию и дипломатические усилия, глава Белого дома отметил, что окончание войны значительно ближе, чем считает большинство людей.

Сейчас смотрят

По словам Трампа, лидеры обеих стран, находящихся в состоянии войны, заинтересованы в завершении боевых действий.

— Я думаю, что мы подходим гораздо ближе, чем люди осознают, и президент Путин хочет, чтобы это закончилось, я вам это скажу очень решительно, и президент Зеленский на самом деле хочет, чтобы это закончилось сейчас, и мы едем на саммит НАТО, и мы будем говорить об этом, и я думаю, что мы этого достигнем, достигнем, чтобы это закончилось, — заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул необходимость как можно более скорого урегулирования войны, сославшись на резкий рост числа погибших на фронте.

По его словам, два месяца назад в войне погибли 25 тыс. человек, а в течение прошлого месяца число жертв достигло рекордного показателя — 36 тыс. человек.

Трамп также обратил внимание на роль современных технологий в войне, отметив, что беспилотники существенно изменили характер боевых действий и повлияли на уровень потерь среди военных.

— Это технология дронов. Кто бы мог подумать, что дроны станут машинами для убийства? Это удивительно: ты прячешься за деревом, а оно летит и достает тебя. Я видел сцены, которые не хотел видеть, и я не хочу, чтобы вы их видели. Вы слышите о всех этих разных ужасных войнах, но эта действительно ужасная, — отметил лидер США.

Напомним, после атаки РФ на Киев 2 июля президент Владимир Зеленский говорил, что министр обороны Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проводили переговоры в течение двух дней.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.