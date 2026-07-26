Уранці в неділю, 26 липня, винищувач F-16 ВПС Румунії збив ще один безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна-Кілія. Це третій дрон, який румунські пілоти збили за три дні.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

У Румунії винищувач F-16 збив російський дрон

Румунський лідер подякував льотчикам і наземним підрозділам за професіоналізм та ефективність.

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За словами Дана, згідно з розслідуванням Генеральної прокуратури країни, безпілотник, який збили вранці 24 липня, був одним із російських Шахедів, які Росія застосовує для атак на Україну.

Президент додав, що розслідування щодо походження безпілотників, збитих у суботу та неділю, ще триває.

– Дипломатичний протест Румунії Російській Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань. Неприпустимо й неприйнятно, що РФ продовжує порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми разом із нашими союзниками ставимося до них із усією серйозністю, – наголосив Дан.

Румунія викликала російського посла

МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Румунії Оані Цою повторила слова президента Нікушора Дана про те, що дипломатичний протест Румунії на адресу РФ ґрунтуватиметься на результатах розслідувань вторгнень БпЛА.

За словами Цою, в зв’язку з неодноразовими порушеннями посла РФ було викликано до Міністерства закордонних справ Румунії.

Уранці в неділю, 26 липня, румунська влада оприлюднила попередження про загрозу для північної частини повіту Тулча, повідомляє Digi24.

25 липня румунський пілот F-16 збив безпілотник за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге.

24 липня винищувач F-16 ВПС Румунії збив безпілотник над територією повіту Бузеу під час російських атак на Одеську область України. Це був перший випадок, коли в Румунії збили дрон, який залетів у повітряний простір країни.

Пізніше Міноборони Румунії повідомило, що знищити безпілотник вдалося не з першої спроби.

У Верховному командуванні Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі заявили, що після виявлення загрози в небо підняли чотири винищувачі – два румунські F-16 та два італійські Eurofighter.

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