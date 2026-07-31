Президент США Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла домовленості з палестинським угрупованням ХАМАС про повне роззброєння сектора Гази та передання цивільного й безпекового контролю новому технократичному уряду. Водночас в Ізраїлі скептично оцінюють перспективи реалізації цієї угоди.

Про це повідомляє Axios.

Трамп про угоду із ХАМАСом

За словами президента США, досягнута домовленість передбачає повне роззброєння ХАМАС та інших збройних формувань у Газі.

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– Сьогодні Рада миру досягла історичної угоди про повне роззброєння ХАМАСу та всіх інших збройних груп у Газі, – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як стверджують двоє американських чиновників, ХАМАС погодився на умови після кількох місяців переговорів. Очікується, що реалізація домовленостей може розпочатися вже найближчими тижнями.

Представник Ради миру назвав це першим випадком, коли ХАМАС та інші палестинські угруповання погодилися демілітаризувати сектор Гази та передати управління цивільними службами й безпекою незалежному технократичному уряду.

Як працюватиме механізм

Згідно з планом, ХАМАС повністю відмовиться від участі в управлінні сектором Гази. Натомість буде створено Національний комітет з управління Газою (NCAG), який візьме на себе функції влади та стане альтернативою як ХАМАС, так і Палестинській адміністрації.

Процес демілітаризації, за оцінками американської сторони, триватиме від 200 до 250 днів і відбуватиметься поетапно в різних районах анклаву.

Спочатку цивільна поліція ХАМАС передасть стрілецьку зброю новим палестинським поліцейським силам. Потім важке озброєння угруповання мають вивести з експлуатації, помістити до спеціальних сховищ, а тунелі та виробництва зброї — демонтувати.

Аналогічні вимоги стосуватимуться й інших озброєних формувань, які діють у Газі, включно з антихамасівськими угрупованнями.

Після завершення процесу новий технократичний уряд і підконтрольна йому поліція матимуть виключне право на володіння зброєю в секторі Гази.

Виведення ізраїльських військ

За словами Трампа, після завершення роззброєння ізраїльські війська залишать сектор Гази. Безпеку забезпечуватимуть міжнародні сили разом із новою палестинською поліцією.

Ізраїль також має припинити військові операції в анклаві, залишивши за собою право діяти лише у випадку безпосередньої загрози.

Втім, графік виведення ізраїльських військ ще остаточно не погоджений.

Позиції ХАМАСу та Ізраїлю

Попри заяви Вашингтона, представник ХАМАСу Газі Хамад наголосив, що угруповання не розпочне роззброєння, доки Ізраїль не виведе свої війська із сектора Гази.

Водночас в Ізраїлі сумніваються, що ХАМАС добровільно виконає умови домовленостей і відмовиться від зброї.

За даними джерел Axios, важливу роль у переговорах відіграли Єгипет, Катар і Туреччина, які протягом останніх місяців переконували ХАМАС погодитися на запропонований план. Одним із ключових посередників став керівник єгипетської розвідки Хасан Рашад, який підтримує контакти з політичним керівництвом ХАМАСу.

Гуманітарна ситуація

Попри значні обсяги міжнародної гуманітарної допомоги, ситуація в секторі Гази залишається критичною. Значна частина житлової забудови зруйнована, а більшість із близько 2 млн мешканців продовжує жити у наметах або тимчасових укриттях.

За даними підконтрольного ХАМАСу Міністерства охорони здоров’я Гази, після припинення вогню у жовтні 2025 року загинули майже 1 200 палестинців, серед яких були як бойовики, так і мирні жителі, включно з дітьми.

Джерело : Axios

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