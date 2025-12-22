Сегодня утром в Москве взорвали автомобиль российского генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Убийство Фанила Сарварова: что известно

Взрыв прогремел 22 декабря на улице Ясеневой в Москве.

Установлено, что взрывное устройство прикрепили к днищу автомобиля. После того как генерал-лейтенант Фанил Сарваров сел в машину, она взорвалась.

Российские СМИ сообщают, что Сарварова с ранениями и переломами госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако он скончался.

Фанил Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

На месте взрыва работают криминалисты. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. Российское следствие отрабатывает различные версии убийства Сарварова, в том числе причастность украинских спецслужб.

По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

Что известно о Фаниле Сарварове

Фанил Сарваров в период с 1992 по 2003 год в течение шести лет участвовал в боевых действиях во время осетино-ингушского конфликта и российской войны в Чечне.

В 2015–2016 годах Фанил Сарваров выполнял задачи по организации и проведению российской операции в Сирии.

1 октября в Херсонской области ликвидировали коллаборациониста Владимира Леонтьева, который занимал должность так называемого председателя оккупационного совета депутатов Новой Каховки.

27 сентября вблизи российского населенного пункта Тамбукан Ставропольского края ликвидировали трех росгвардейцев. Уничтожен подполковник Росгвардии, возглавлявший группу спецподразделения Авангард, а также помощник и водитель главаря оккупантов.

