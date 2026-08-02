Русская православная церковь официально утвердила не менее 12 молитв, связанных с войной.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что это является очередным подтверждением использования РПЦ Кремлем для оправдания агрессии против Украины и ее сакрализации.

Как РПЦ используют для оправдания войны против Украины

В ЦПД отметили, что до начала полномасштабного вторжения риторика РПЦ содержала преимущественно завуалированные призывы к миру.

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В то же время с 2022 года, как отмечают российские исследователи, милитаризация церковных текстов стала открытой и системной.

Ключевой, по данным Центра, стала обязательная молитва о Святой Руси, содержащая просьбу о победе России. Её читают в каждом храме РПЦ, а священнослужителей, отказывающихся произносить этот текст, могут лишить сана.

В ЦПД также сообщили, что Синод РПЦ регулярно утверждает новые молитвы для российских военных, их матерей и других категорий. Помимо официальных текстов, на фронте распространяются и неофициальные молитвы.

В частности, речь идет о молитве об «архистратиге Владимире», в которой, по информации Центра, президента РФ Владимира Путина приравнивают к архангелу Михаилу.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что системное внедрение так называемых Z-молебнов свидетельствует об использовании Русской православной церкви в качестве инструмента государственной пропаганды.

По мнению ЦПД, деятельность РПЦ в этом направлении направлена на создание “духовного” оправдания войны против Украины и не имеет ничего общего с христианской этикой или религиозной миссией церкви.

В Центре подчеркнули, что утверждение новых молитв о войне является еще одним свидетельством интеграции РПЦ в информационную и идеологическую политику Кремля.

Напомним, что Русская православная церковь (РПЦ) во временно оккупированном Крыму активизировала идеологическую обработку детей и молодежи через так называемое скаутское движение.

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