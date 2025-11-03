Глава Русской православной церкви в Чехии митрополит Иларион может оказаться в национальном санкционном списке из-за его связей с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на три информированных источника

Действующее чешское правительство уходит в отставку, а вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что согласен на введение санкций в отношении митрополита.

Санкции против главы РПЦ в Чехии

Митрополит Иларион, который был вторым по значимости лицом в Русской православной церкви, уже год служит в Карловых Варах. Издание Deník N обнаружило, что он связан с российской спецслужбой ФСБ.

— Такого человека следовало бы включить в санкционный список. Российские спецслужбы имеют здесь своих людей и пособников под разным прикрытием, и это еще раз указывает на то, кем является этот человек. Государственные органы должны разобраться с подобными вещами, — заявил министр по европейским делам Мартин Дворжак.

По данным трех источников Deník N, чешские власти и Министерство иностранных дел рассматривают возможность наложения санкций на митрополита из-за связей с ФСБ. В МИД также не стали комментировать конкретные запланированные шаги, но назвали представителей Русской православной церкви частью гибридных действий России.

Вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш согласен с включением российского священнослужителя в санкционный список, однако решение все равно должно принять действующее правительство.

Что известно о митрополите Иларионе

Стоит отметить, что чешские власти еще с прошлого года рассматривали возможность включения митрополита Илариона в санкционный список.

Известно, что митрополит имеет венгерский паспорт. Его перевели в Чехию из Будапешта в конце прошлого года.

Русская православная церковь в Чехии непосредственно подчиняется Московскому патриархату.

Ранее издание Deník N опубликовало видео, на котором митрополит Иларион стреляет из оружия, используемого сотрудниками ФСБ. По свидетельству его бывшего коллеги, Илларион хвастался, что стрелял в штаб-квартире спецслужбы в Москве.

