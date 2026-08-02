Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, пов’язаних із війною.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що це є черговим підтвердженням використання РПЦ Кремлем для виправдання агресії проти України та її сакралізації.

Як РПЦ використовують для виправдання війни проти України

У ЦПД зазначили, що до початку повномасштабного вторгнення риторика РПЦ містила переважно завуальовані заклики до миру.

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Водночас із 2022 року, як звертають увагу російські дослідники, мілітаризація церковних текстів стала відкритою та системною.

Ключовою, за даними Центру, стала обов’язкова молитва про Святу Русь, яка містить прохання про перемогу Росії. Її читають у кожному храмі РПЦ, а священнослужителів, які відмовляються виголошувати цей текст, можуть позбавити сану.

У ЦПД також повідомили, що синод РПЦ регулярно затверджує нові молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій. Окрім офіційних текстів, на фронті поширюються й неофіційні молитви.

Зокрема, йдеться про молитву про “архістратига Володимира”, у якій, за інформацією Центру, президента РФ Володимира Путіна прирівнюють до архангела Михаїла.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що системне впровадження так званих Z-молитов свідчить про використання Російської православної церкви як інструменту державної пропаганди.

На думку ЦПД, діяльність РПЦ у цьому напрямку спрямована на створення “духовного” виправдання війни проти України та не має нічого спільного з християнською етикою чи релігійною місією церкви.

У Центрі підкреслили, що затвердження нових молитов про війну є ще одним свідченням інтеграції РПЦ в інформаційну та ідеологічну політику Кремля.

Нагадаємо, російська православна церква (РПЦ) у тимчасово окупованому Криму активізувала ідеологічну обробку дітей та молоді через так званий скаутський рух.

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