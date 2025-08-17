РПЦ через скаутський рух мілітаризує дітей в окупованому Криму – ЦПД

Російська православна церква (РПЦ) у тимчасово окупованому Криму активізувала ідеологічну обробку дітей та молоді через так званий скаутський рух.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Як під прикриттям “духовних цінностей” РПЦ мілітаризує дітей

За його даними, нещодавно на базі Міжнародного дитячого центру Артек, який потрапив під санкції РНБО за пропагандистську діяльність, РПЦ провела молодіжний форум Истоки.

— Сюди прибули 160 вихованців духовних академій та семінарій з усієї Росії. Під час заходу відбулася презентація діяльності Братства православних слідопитів — скаутської організації РПЦ, яка почала роботу на півострові у 2022 році, — мовиться в повідомленні.

У ЦПД цю організацію називають одним із інструментів розгалуженої системи мілітаризації дітей, про що свідчить зокрема й те, що окрім скаутських навичок — виживання на природі, орієнтування, робота в команді тощо — їх навчають користуванню зброєю.

Крім того, тут дітям прищеплюють ідею, що “подвиги”, “захист слабких” та “служіння батьківщині” неминуче пов’язані зі збройною боротьбою.

– Так під прикриттям “виховання та духовних цінностей” Кремль через РПЦ готує дітей до служби кремлівському режиму, – зауважують у ЦПД.

Раніше в ЦПД повідомляли, що адміністрації на тимчасово окупованих територіях України вдаються до нових методів примусової мобілізації: вони примушують студентів із академічною заборгованістю укладати короткострокові контракти зі Збройними силами РФ.

Джерело: ЦПД

