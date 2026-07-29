Президент Украины Владимир Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными пожарами.

Зеленский заявил о готовности Украины помочь Франции с пожарами

Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Зеленского, украинские специалисты готовы присоединиться к тушению пожаров.

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– Украина всегда готова помочь тем, кто поддерживает нас на протяжении годов борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров, – отметил президент.

В ходе разговора Зеленский также проинформировал Макрона о результатах встреч в Белом доме и Сенате США. Стороны обсудили дипломатические перспективы и скоординировали возможные дальнейшие шаги по достижению мира.

Отдельное внимание президенты уделили подготовке Украины к зиме, в частности, поставкам пакетов помощи для усиления противовоздушной обороны и поддержки энергетики. Франция будет работать над поиском соответствующих решений.

Пожары во Франции

На юго-западе Франции бушуют масштабные лесные пожары, около 4 тыс. человек были эвакуированы из туристических районов на побережье Атлантического океана, пишет The Guardian.

Эвакуацию проводят вблизи курортного города Лакано, расположенного к западу от Бордо. В этом районе пожарные продолжают борьбу с большим очагом возгорания.

По данным французских властей, в департаменте Жиронда огонь уже охватил около 42 тыс. гектаров. Это примерно в четыре раза больше площади Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожары самым серьезным кризисом такого типа в стране со времен Второй мировой войны.

Лесные пожары также продолжаются в других регионах Франции, в частности, в департаменте Вар. Там спасателям удалось частично локализовать возгорание.

Синоптики предупреждают о возвращении экстремально высоких температур, поэтому угроза возникновения новых очагов огня остается значительной.

На фоне экстремальной жары пожары также бушуют и в Испании и Италии. В испанской провинции Авила огонь охватил около 50 тысяч гектаров.

Напомним, что 29 июля состоялись переговоры президентов Украины и США. Они проходили в закрытом формате, без привлечения прессы и последующих итоговых заявлений. Визит Зеленского в Белый дом длился больше часа.

Сам Дональд Трамп назвал закрытую встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме удачной. Известно, что во время нее обсудили изготовление ракет для Patriot и дипломатические пути прекращения войны.

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