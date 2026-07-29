Зеленский предложил Макрону поддержку в тушении пожаров во Франции
- Владимир Зеленский предложил Франции помощь украинских специалистов в борьбе с масштабными лесными пожарами.
- Об этом президент сообщил после телефонного разговора с Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили важные вопросы.
- На юго-западе Франции из-за пожаров эвакуировали тысячи людей, а угроза новых возгораний сохраняется из-за экстремальной жары.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными пожарами.
Зеленский заявил о готовности Украины помочь Франции с пожарами
Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По словам Зеленского, украинские специалисты готовы присоединиться к тушению пожаров.
– Украина всегда готова помочь тем, кто поддерживает нас на протяжении годов борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров, – отметил президент.
В ходе разговора Зеленский также проинформировал Макрона о результатах встреч в Белом доме и Сенате США. Стороны обсудили дипломатические перспективы и скоординировали возможные дальнейшие шаги по достижению мира.
Отдельное внимание президенты уделили подготовке Украины к зиме, в частности, поставкам пакетов помощи для усиления противовоздушной обороны и поддержки энергетики. Франция будет работать над поиском соответствующих решений.
Пожары во Франции
На юго-западе Франции бушуют масштабные лесные пожары, около 4 тыс. человек были эвакуированы из туристических районов на побережье Атлантического океана, пишет The Guardian.
Эвакуацию проводят вблизи курортного города Лакано, расположенного к западу от Бордо. В этом районе пожарные продолжают борьбу с большим очагом возгорания.
По данным французских властей, в департаменте Жиронда огонь уже охватил около 42 тыс. гектаров. Это примерно в четыре раза больше площади Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожары самым серьезным кризисом такого типа в стране со времен Второй мировой войны.
Лесные пожары также продолжаются в других регионах Франции, в частности, в департаменте Вар. Там спасателям удалось частично локализовать возгорание.
Синоптики предупреждают о возвращении экстремально высоких температур, поэтому угроза возникновения новых очагов огня остается значительной.
На фоне экстремальной жары пожары также бушуют и в Испании и Италии. В испанской провинции Авила огонь охватил около 50 тысяч гектаров.
Напомним, что 29 июля состоялись переговоры президентов Украины и США. Они проходили в закрытом формате, без привлечения прессы и последующих итоговых заявлений. Визит Зеленского в Белый дом длился больше часа.
Сам Дональд Трамп назвал закрытую встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме удачной. Известно, что во время нее обсудили изготовление ракет для Patriot и дипломатические пути прекращения войны.