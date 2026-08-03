Накануне новых торговых переговоров с США и Европейским Союзом Китай обозначил свои “красные линии”, заявив о готовности и дальше отстаивать экономическую политику, которая предусматривает поддержку промышленного производства и отказ от требований Запада о ее пересмотре.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры между Китаем и США по торговле: что известно

Как отмечает Reuters, в последние месяцы США и страны Европейского Союза все активнее призывают Китай пересмотреть свою экономическую модель, которую считают причиной перепроизводства и наплыва дешевых китайских товаров на мировые рынки.

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На Западе уверены, что такая политика вредит производителям других стран, ведь китайская продукция вытесняет их с международных рынков.

Впрочем, последнее заседание руководства Коммунистической партии Китая показало, что Пекин не собирается отказываться от нынешнего курса. Наоборот, власти подтвердили планы и дальше поддерживать отдельные производственные отрасли вместо масштабного стимулирования внутреннего потребления.

Какие “красные линии” обозначил Пекин

За несколько дней до этого Министерство торговли КНР опубликовало специальный документ, в котором обвинило западные страны в протекционизме из-за ограничений на китайский импорт и отвергло утверждения о том, что политика Китая приводит к перенасыщению мирового рынка товарами.

Главный журнал Компартии Китая Цюйши тоже встал на защиту нынешней экономической модели, назвав низкий уровень внутреннего потребления “исторически оправданным” результатом многолетней стратегии развития страны.

В Пекине подчеркивают, что именно такая модель позволила создать мощную промышленную базу, обеспечить экономический рост и повысить благосостояние населения.

Что говорят экономисты

Старший экономист Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь отметил, что нынешние заявления китайских властей пока не означают полного отказа от возможных изменений.

— Первый сигнал заключается в стремлении объяснить партнерам происхождение китайской экономической модели и надежде, что лучшее понимание поможет во время переговоров. Второй сигнал — это установление четкой границы: Пекин дает понять, какие требования считает неприемлемыми, — сказал Сюй.

По его словам, документ Министерства торговли показал, что Китай не согласится с дискриминационными мерами в отношении своих компаний и товаров, и именно это — одна из главных “красных линий” Пекина.

Экономист также подчеркнул, что китайские власти считают свою модель развития оправданной для страны, которая продолжает догонять ведущие экономики мира. Именно поэтому китайские товары остаются дешевле многих западных аналогов, при этом становясь все более технологичными и конкурентоспособными.

Чего ждут от переговоров с США и ЕС

Reuters отмечает, что в прошлом году США пытались оказать давление на Китай с помощью пошлин, превышавших 100%, однако такой подход не дал ожидаемого результата.

Пекин использовал свое доминирование в производстве редкоземельных материалов, необходимых для многих отраслей мировой промышленности, из-за чего Вашингтону пришлось учитывать риски для собственной экономики.

Ожидается, что торговые вопросы станут одной из ключевых тем предстоящих переговоров между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в сентябре.

Параллельно свою политику защиты внутреннего рынка усиливает и Европейский Союз. По данным Reuters, торговый дефицит ЕС с Китаем в прошлом году составил почти €360 млрд, или около €1 млрд в день.

Брюссель уже разрабатывает новые механизмы поддержки европейских производителей, в частности путем расширения государственных закупок.

В то же время, как отмечает Reuters, китайские власти признают наличие дисбаланса между спросом и предложением и обещают бороться с дефляционными ценовыми войнами среди производителей. Однако масштабных структурных реформ Пекин пока не планирует, отдавая предпочтение постепенным изменениям.

Напомним, что в мае США уже ввели новый пакет санкций против сети компаний и физических лиц, которых Вашингтон обвинил в содействии поставкам иранской нефти в Китай.

Под ограничения попали три физических лица и девять компаний, которые, по данным Минфина США, помогали скрывать участие Корпуса стражей исламской революции в продаже нефти.

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