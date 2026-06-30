Пекин настойчиво призывает Россию и Украину возобновить переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил постоянный представитель Китая в ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности ООН.

Китай призвал к переговорам

По его словам, война в Украине уже перетекает в гражданскую сферу — растет число жертв и разрушений с обеих сторон.

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— Если конфликт будет продолжаться бесконечно, это приведет лишь к дополнительным страданиям и разрушениям. Таким образом, ситуация станет еще более непредсказуемой, — сказал Сунь Лэй.

Он подчеркнул, что конфликты не решают никаких проблем. Поэтому Китай настойчиво призывает соблюдать международное право, в частности международное гуманитарное право, воздерживаться от атак на гражданских лиц и инфраструктуру.

Кроме того, Пекин настоятельно призывает возобновить переговоры о прекращении войны.

— Мы также настоятельно призываем возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого “конфликта” путем полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН с целью достижения окончательного, реального и обязательного прекращения огня, — сказал представитель Китая в ООН.

Он также подчеркнул, что Китай будет придерживаться беспристрастной позиции в отношении украинского “кризиса” (так в Китае называют российскую войну против Украины, — Ред.).

— Будем активно работать со всеми сторонами — с Россией и Украиной, — и неустанно содействовать мирному процессу. Вместе с международным сообществом готовы и в дальнейшем играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию этого кризиса, — подытожил Сунь Лэй.

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