Китай призвал Украину и РФ возобновить переговоры о прекращении войны
- Китай призвал Украину и Россию возобновить переговоры о прекращении войны.
- В Пекине заявили о росте числа жертв и разрушений из-за затягивания боевых действий.
- Китай призвал избегать атак на гражданское население и критически важную инфраструктуру.
Пекин настойчиво призывает Россию и Украину возобновить переговоры о прекращении войны.
Об этом заявил постоянный представитель Китая в ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности ООН.
Китай призвал к переговорам
По его словам, война в Украине уже перетекает в гражданскую сферу — растет число жертв и разрушений с обеих сторон.
— Если конфликт будет продолжаться бесконечно, это приведет лишь к дополнительным страданиям и разрушениям. Таким образом, ситуация станет еще более непредсказуемой, — сказал Сунь Лэй.
Он подчеркнул, что конфликты не решают никаких проблем. Поэтому Китай настойчиво призывает соблюдать международное право, в частности международное гуманитарное право, воздерживаться от атак на гражданских лиц и инфраструктуру.
Кроме того, Пекин настоятельно призывает возобновить переговоры о прекращении войны.
— Мы также настоятельно призываем возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого “конфликта” путем полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН с целью достижения окончательного, реального и обязательного прекращения огня, — сказал представитель Китая в ООН.
Он также подчеркнул, что Китай будет придерживаться беспристрастной позиции в отношении украинского “кризиса” (так в Китае называют российскую войну против Украины, — Ред.).
— Будем активно работать со всеми сторонами — с Россией и Украиной, — и неустанно содействовать мирному процессу. Вместе с международным сообществом готовы и в дальнейшем играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию этого кризиса, — подытожил Сунь Лэй.