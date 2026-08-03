Китай напередодні нових торговельних переговорів зі США та Європейським Союзом окреслив свої “червоні лінії”, заявивши про готовність і надалі захищати економічну політику, яка передбачає підтримку промислового виробництва та відмову від вимог Заходу щодо її перегляду.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори між Китаєм та США щодо торгівлі: що відомо

Як зазначає Reuters, останніми місяцями США та країни Європейського Союзу дедалі активніше закликають Китай переглянути свою економічну модель, яку вважають причиною перевиробництва та напливу дешевих китайських товарів на світові ринки.

Зараз дивляться

На Заході переконані, що така політика шкодить виробникам інших країн, адже китайська продукція витісняє їх із міжнародних ринків.

Втім, остання нарада керівництва Комуністичної партії Китаю продемонструвала, що Пекін не має наміру відмовлятися від нинішнього курсу. Навпаки, влада підтвердила плани й надалі підтримувати окремі виробничі галузі замість масштабного стимулювання внутрішнього споживання.

Які “червоні лінії” визначив Пекін

За кілька днів до цього Міністерство торгівлі КНР опублікувало спеціальний документ, у якому звинуватило західні країни у протекціонізмі через обмеження китайського імпорту та відкинуло твердження про те, що політика Китаю призводить до перенасичення світового ринку товарами.

Головний журнал Компартії Китаю Qiushi також виступив на захист нинішньої економічної моделі, назвавши низький рівень внутрішнього споживання “історично виправданим” результатом багаторічної стратегії розвитку країни.

У Пекіні наголошують, що саме така модель дала змогу створити потужну промислову базу, забезпечити економічне зростання та підвищити добробут населення.

Що кажуть економісти

Старший економіст Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчень зазначив, що нинішні заяви китайської влади поки не означають повної відмови від можливих змін.

— Перший сигнал полягає у прагненні пояснити партнерам походження китайської економічної моделі і сподіванні, що краще розуміння допоможе під час переговорів. Другий сигнал полягає у встановленні чіткої межі – Пекін дає зрозуміти, які вимоги вважає неприйнятними, – сказав Сюй.

За його словами, документ Міністерства торгівлі продемонстрував, що Китай не погодиться із дискримінаційними заходами щодо своїх компаній та товарів, і саме це є однією з головних “червоних ліній” Пекіна.

Економіст також наголосив, що китайська влада вважає власну модель розвитку виправданою для країни, яка продовжує наздоганяти провідні економіки світу. Саме тому китайські товари залишаються дешевшими за багато західних аналогів, водночас стаючи дедалі технологічнішими та конкурентоспроможнішими.

Чого очікують від переговорів зі США та ЄС

Reuters зазначає, що торік США намагалися чинити тиск на Китай за допомогою мит, які перевищували 100%, однак такий підхід не дав очікуваного результату.

Пекін використав своє домінування у виробництві рідкісноземельних матеріалів, необхідних для багатьох галузей світової промисловості, через що Вашингтону довелося враховувати ризики для власної економіки.

Очікується, що торговельні питання стануть однією з ключових тем майбутніх переговорів між головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом у вересні.

Паралельно власну політику захисту внутрішнього ринку посилює і Європейський Союз. За даними Reuters, торговельний дефіцит ЄС із Китаєм торік становив майже €360 млрд, або близько €1 млрд на день.

Брюссель уже розробляє нові механізми підтримки європейських виробників, зокрема шляхом розширення державних закупівель.

Водночас, як зазначає Reuters, китайська влада визнає існування дисбалансу між попитом і пропозицією та обіцяє боротися з дефляційними ціновими війнами серед виробників. Проте масштабних структурних реформ Пекін поки не планує, віддаючи перевагу поступовим змінам.

Нагадаємо, що у травні США вже запровадили новий пакет санкцій проти мережі компаній та фізичних осіб, яких Вашингтон звинуватив у сприянні постачанню іранської нафти до Китаю.

Під обмеження потрапили три фізичні особи та дев’ять компаній, які, за даними Мінфіну США, допомагали приховувати участь Корпусу вартових ісламської революції у продажі нафти.

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