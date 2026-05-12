Новые санкции США против Китая за поставку иранской нефти

Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против трех физических лиц и девяти компаний, которых Вашингтон обвиняет в содействии продаже и транспортировке иранской нефти в Китай.

Ограничения введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Под санкции попали 12 человек и организаций, причастных к схемам поставки нефти, связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

По данным американского ведомства, КСИР использовал сеть подставных компаний из оффшорных юрисдикций, чтобы скрыть свое участие в продаже нефти. Вырученные средства, как заявляют в США, направлялись не на нужды иранского населения, а на разработку вооружений, поддержку террористических группировок и финансирование репрессивных структур.

Среди компаний, против которых введены санкции, четыре зарегистрированы в Гонконге, четыре – в Объединенных Арабских Эмиратах, еще одна – в Омане.

В санкционный список также внесли трех граждан Ирана, которые работают в штаб-квартире нефтяной компании Shahid Purja’fari, подконтрольной КСИР. По информации Минфина США, они координировали платежи через турецкую компанию Golden Globe, которая ежегодно реализовывала нефть Корпуса на сотни миллионов долларов и уже находится под американскими ограничениями.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа и дальше будет применять санкционные инструменты, чтобы лишить Тегеран ресурсов для развития вооружений, ядерной программы и поддержки террористических прокси в регионе.

По его словам, Минфин США продолжит блокировать финансовые сети, используемые иранским режимом для дестабилизации международной безопасности и мировой экономики.

Новые санкции были объявлены в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти 14–15 мая. Ожидается, что одной из тем переговоров станет роль Пекина в урегулировании напряженности вокруг Ирана и ситуации в районе Ормузского пролива.

