Ночью 7 мая один из беспилотников упал на территории нефтехранилища в Резекне в Латвии.

Об этом сообщили латвийские военные и полиция, передает LSM.

Падение дрона в Резекне: что известно

Один из беспилотников упал непосредственно в городе Резекне (Латвия) — примерно в 40 км от границы с Россией. Дрон приземлился на улице, где расположено нефтехранилище. Однако во время проверки резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры не обнаружили.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы: спасатели проводят работы, а полиция оцепила территорию.

Этот беспилотник оказался не единственным, который нарушил воздушное пространство Латвии этой ночью. Известно, что второй дрон также упал на территории страны, однако его точное место пока не установлено.

Утром 7 мая в районах Балви, Людза и Резекне объявили воздушную угрозу.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что направляется в Резекненский район.

— Сейчас Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО осуществляют максимальный контроль над воздушным пространством; в воздухе также находятся истребители, — сказал он.

В то же время министр предположил, что дроны могли быть направлены с украинской стороны на цели в России, однако подчеркнул, что эта информация требует проверки.

По данным СМИ, в Резекне и прилегающих районах сегодня отменили занятия во всех учебных заведениях.

По состоянию на 08:20 Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что угроза в воздушном пространстве завершилась.

Напомним, что в ночь на 7 мая Россия осуществила очередную атаку по Украине, применив 102 ударных беспилотника и дрона-имитатора.

Силы обороны уничтожили или подавили 92 дрона, однако зафиксировано попадание восьми БпЛА на шести локациях.

