Заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі працює над новою ядерною стратегією США, у якій основна увага приділяється можливому застосуванню тактичної зброї меншої дальності у разі регіонального конфлікту з Китаєм або РФ.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Що відомо про нову ядерну стратегію США

Нова стратегія Колбі відходить від підходу, якого США дотримувалися протягом десятиліть.

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Очікується, що її представлять у середу під час військового заходу в Небрасці, де Колбі озвучить свої погляди щодо майбутнього ядерної політики країни.

Також заступник глави Пентагону планує приватний візит до Стратегічного командування США, яке відповідає за ядерні сили країни та керує ядерною тріадою, стратегічними бомбардувальниками й підводними човнами.

Вважається, що новий план передбачатиме оновлення варіантів ядерної відповіді, які пропонуються президенту США під час кризових ситуацій.

Основний акцент у новій стратегії буде зроблено на тактичних варіантах – зброї меншої дальності, яку призначено для використання на полі бою, замість стратегічного арсеналу великої дальності, що протягом холодної війни був основою системи ядерного стримування.

Мета такого підходу є подвійною: не допустити перетворення звичайного конфлікту на масштабний ядерний обмін та не дозволити Китаю чи Росії скористатися ситуацією, коли Вашингтон буде зосереджений на іншому противнику.

Нагадаємо, у липні Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю у сфері ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.

2 березня Еммануель Макрон заявив про намір розширити ядерний потенціал країни, збільшивши кількість боєголовок.

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