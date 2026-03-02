Франция увеличит количество своих ядерных боеголовок — Макрон
- Эммануэль Макрон заявил, что Франция увеличит количество ядерных боеголовок и усилит систему сдерживания.
- К совместным ядерным учениям могут присоединиться европейские союзники Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна увеличит количество ядерных боеголовок и укрепит систему сдерживания на фоне повышения рисков глобальных конфликтов, которые могут пересечь ядерный порог.
Об этом сообщает Reuters.
Франция увеличит ядерный арсенал
— Сейчас мы переживаем период геополитических потрясений, полный рисков, — заявил Макрон в речи, произнесенной на базе подводных лодок в Бретани.
Президент Франции подчеркнул необходимость “усиления” модели сдерживания.
По словам Макрона, “значительная” трансформация предполагает углубление взаимодействия с европейскими союзниками, которые проявили в этом заинтересованность, в частности с Германией.
Он отметил, что Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия и Дания смогут присоединяться к французским ядерным военным учениям.
В то же время Макрон подчеркнул, что решения о применении ядерного оружия останутся исключительной компетенцией президента Франции.
Французский лидер также заявил, что в условиях неопределенной ситуации возможно размещение стратегических активов в других европейских государствах.
По словам Макрона, они станут частью новой доктрины “передового сдерживания”.
Напомним, в декабре президент Франции заявил, что страна вскоре начнет строительство нового авианосца, несмотря на сложную ситуацию с бюджетом.