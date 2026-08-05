У місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, який є головною науково-дослідною установою Роскосмосу. За попередніми даними, займання могло виникнути в одному з корпусів Центру управління польотами.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Пожежа на території ЦНДІмаш у Підмосков’ї: що відомо

За наявною інформацією, загорівся корпус Центрального науково-дослідного інституту машинобудування. Причини виникнення пожежі наразі невідомі.

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OSINT-канал Exilenova+ повідомив, що, ймовірно, пожежа виникла в корпусі №22 ЦНДІмаш — одній із будівель комплексу Центру управління польотами Роскосмосу в Корольові.

Цей об’єкт використовується для управління космічними апаратами, приймання телеметрії та забезпечення функціонування російських космічних програм.

Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (ЦНДІмаш) є головним науково-дослідним інститутом Роскосмосу та одним із ключових центрів російської ракетно-космічної галузі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інститут потрапив під санкції України, ЄС, США, Великої Британії та низки інших держав через зв’язок із російським оборонно-промисловим комплексом.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по АТ Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань у Пензенській області РФ. На території підприємства було зафіксовано влучання та задимлення.

Фото: скріншот Exilenova+

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