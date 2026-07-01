В ночь на 1 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и промышленных объектов российского противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удары по целям РФ

Одним из пораженных объектов стал АО Научно-исследовательский институт физических измерений в Пензенской области РФ. На предприятии зафиксировали попадание и задымление.

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Указанный завод входит в состав холдинга Российские космические системы, который является частью госкорпорации Роскосмос. Предприятие занимается разработкой и производством приборов для космической, авиационной и военной сфер. В частности, там изготавливают компоненты для ракетного вооружения, бортовых систем авиации и военных космических систем.

Масштабы нанесенного объекту ущерба в настоящее время уточняются.

Также ВСУ поразили несколько объектов, которые российская армия использует для обеспечения своих подразделений. Среди них — автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе оккупированного Гранитного в Донецкой области, железнодорожный мост через реку Теплая вблизи оккупированного села Нижнетеплого в Луганской области и логистическая переправа в районе Новоочеретавотого в Донецкой области.

По данным Генштаба, эти объекты противник использовал для перемещения своих войск, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, был нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов российских войск в оккупированном Мелитополе, а также по складам материально-технического обеспечения в районах Крупки Курской области РФ, Ровнополя Донецкой области и Новоегоровки Харьковской области.

Также Силы обороны нанесли удары по пяти пунктам управления беспилотниками противника в Запорожской и Донецкой областях. Речь идет о районах Грозового, Зализнычного, Удачного, Новоалександровки и Покровска.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Supernova+

Источник : Генштаб ВСУ

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