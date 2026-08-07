Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных — ISW
- ISW заявил, что РФ формирует боевые подразделения из украинских военнопленных.
- Россия утверждает, что в их состав входят пленные и бывшие военные ВСУ.
Россия формирует боевые подразделения из украинских военнопленных и бывших военнослужащих ВСУ, которые, по утверждениям оккупантов, перешли на ее сторону.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных: что известно
По данным аналитиков, Добровольческий корпус Министерства обороны РФ объявил о создании первой так называемой украинской добровольческой бригады специального назначения.
Российская сторона утверждает, что в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые якобы перешли на сторону страны-агрессора.
Как отмечает ISW, новое формирование создали путем объединения нескольких нерегулярных добровольческих подразделений, среди которых батальоны имени Кривоноса и Береста, а также отряды имени Матросова, Пушкаря и Слободского.
Аналитики напоминают, что впервые зафиксировали сообщения об использовании украинских военнопленных для формирования боевых подразделений РФ еще в ноябре 2022 года.
В частности, батальон Богдан Хмельницкий, в состав которого входили украинские пленные, действовал в составе формирования Каскад так называемого МВД ДНР в Донецкой области в конце 2023 года.
В ISW подчеркивают, что такие действия противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Документ прямо запрещает привлекать военнопленных к службе или любой военной деятельности на стороне государства, которое их удерживает.
Кроме того, международное право запрещает отправлять военнопленных в районы боевых действий или привлекать их к опасным работам.
Накануне Донецкая областная прокуратура сообщила о начале расследования расстрела украинского военнопленного возле села Мирное Волновахского района.
По данным следствия, 22 июля российские военные взяли украинского защитника в плен во время штурма позиций ВСУ, после чего расстреляли его.