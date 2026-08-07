Россия формирует боевые подразделения из украинских военнопленных и бывших военнослужащих ВСУ, которые, по утверждениям оккупантов, перешли на ее сторону.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных: что известно

По данным аналитиков, Добровольческий корпус Министерства обороны РФ объявил о создании первой так называемой украинской добровольческой бригады специального назначения.

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Российская сторона утверждает, что в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые якобы перешли на сторону страны-агрессора.

Как отмечает ISW, новое формирование создали путем объединения нескольких нерегулярных добровольческих подразделений, среди которых батальоны имени Кривоноса и Береста, а также отряды имени Матросова, Пушкаря и Слободского.

Аналитики напоминают, что впервые зафиксировали сообщения об использовании украинских военнопленных для формирования боевых подразделений РФ еще в ноябре 2022 года.

В частности, батальон Богдан Хмельницкий, в состав которого входили украинские пленные, действовал в составе формирования Каскад так называемого МВД ДНР в Донецкой области в конце 2023 года.

В ISW подчеркивают, что такие действия противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Документ прямо запрещает привлекать военнопленных к службе или любой военной деятельности на стороне государства, которое их удерживает.

Кроме того, международное право запрещает отправлять военнопленных в районы боевых действий или привлекать их к опасным работам.

Накануне Донецкая областная прокуратура сообщила о начале расследования расстрела украинского военнопленного возле села Мирное Волновахского района.

По данным следствия, 22 июля российские военные взяли украинского защитника в плен во время штурма позиций ВСУ, после чего расстреляли его.

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