Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та колишніх військовослужбовців ЗСУ, які, за твердженнями окупантів, перейшли на її бік.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росія формує бойові підрозділи з українських полонених: що відомо

За даними аналітиків, Добровольчий корпус Міністерства оборони РФ оголосив про створення першої так званої української добровольчої бригади спеціального призначення.

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Російська сторона стверджує, що до її складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці Збройних Сил України, які нібито перейшли на бік країни-агресора.

Як зазначає ISW, нове формування створили шляхом об’єднання кількох нерегулярних добровольчих підрозділів, серед яких батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря і Слобідського.

Аналітики нагадують, що вперше зафіксували повідомлення про використання українських військовополонених для формування бойових підрозділів РФ ще у листопаді 2022 року.

Зокрема, батальйон Богдан Хмельницький, до складу якого входили українські полонені, діяв у структурі формування Каскад так званого МВС ДНР у Донецькій області наприкінці 2023 року.

В ISW наголошують, що такі дії суперечать Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Документ прямо забороняє залучати військовополонених до служби або будь-якої військової діяльності на боці держави, яка їх утримує.

Крім того, міжнародне право забороняє направляти військовополонених до районів бойових дій або залучати їх до небезпечних робіт.

Напередодні Донецька обласна прокуратура повідомила про початок розслідування розстрілу українського військовополоненого поблизу села Мирне Волноваського району.

За даними слідства, 22 липня російські військові захопили українського захисника в полон під час штурму позицій ЗСУ, після чого розстріляли його.

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