Украинские дроны за 48 часов поразили более сотни российских целей, в том числе 10 электроподстанций и шесть судов так называемого “теневого флота”.

Дроны СБС поразили новые российские цели: что известно

Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт “Мадяр” Бровди, в течение двух суток в оперативной глубине противника были успешно атакованы 102 объекта. Среди них — шесть судов “теневого флота” в Черном и Азовском морях, в том числе два танкера и четыре сухогруза.

Также под удары попали восемь транспортно-перегрузочных пунктов, два состава горюче-смазочных материалов и боеприпасов, два радиолокационных комплекса, зенитный ракетный комплекс “Бук”, локомотивы, топливозаправщики, мобильные огневые группы, три ретранслятора управления дронами типа “Шахед/Герань” и пять коммуникационных башен.

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Бровди добавил, что в рамках продолжающейся с 1 июля операции “Крымский рубильник off” украинские силы уже поразили 211 энергетических узлов на временно оккупированных территориях.

В частности, за последние 48 часов были атакованы:

место дислокации ос ФСБ, н.п. Счастливцево, Херсонская обл.;

электроподстанция ПС 330 кВ “Заря”, н.п. Афины, Донецкая обл.;

электроподстанция ПС 330 кВ “Мирная”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;

электроподстанция ПС 110 кВ “Город-4”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;

электроподстанция ПС 110 кВ “Город-11”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;

электроподстанция ПС 110 кВ “Город-2”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;

электроподстанция, н.п. Бердянск, Запорожская обл.;

электроподстанция, н.п. Березовское, Луганская обл.;

электроподстанция, н.п. Донецкий, Луганская обл.;

электроподстанция, н.п. Широкая Балка, Донецкая обл.;

электроподстанция, н.п. Докучаевск, Донецкая обл.;

ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники, н.п. Волчанское, Запорожская обл.;

склад МТЗ и ремонт база военной техники, н.п. Новая Жизнь, АР Крым;

полигон 943 цзмр, ТПД ОС РОВ и стоянка техники, н.п. Новоозерное, АР Крым;

ремонтно-восстановительная база 423 орвб 98 пдд, н.п. Абрикосово, АР Крым.

– Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим, — подытожил командующий Сил беспилотных систем.

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