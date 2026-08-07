102 цели за 48 часов: дроны СБС поразили ряд объектов РФ в Крыму и на ВОТ
- Украинские дроны СБС за 48 часов поразили 102 российских целей в оперативной глубине противника.
- Среди атакуемых объектов - 10 электроподстанций, шесть суден так называемого теневого флота РФ, склады, РЛС, ЗРК Бук и транспортно-перегрузочные пункты.
- Роберт Мадяр Бровди рассказал, сколько энергетических узлов было поражено на временно оккупированных территориях в рамках операции "Крымский рубильник off".
Украинские дроны за 48 часов поразили более сотни российских целей, в том числе 10 электроподстанций и шесть судов так называемого “теневого флота”.
Дроны СБС поразили новые российские цели: что известно
Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт “Мадяр” Бровди, в течение двух суток в оперативной глубине противника были успешно атакованы 102 объекта. Среди них — шесть судов “теневого флота” в Черном и Азовском морях, в том числе два танкера и четыре сухогруза.
Также под удары попали восемь транспортно-перегрузочных пунктов, два состава горюче-смазочных материалов и боеприпасов, два радиолокационных комплекса, зенитный ракетный комплекс “Бук”, локомотивы, топливозаправщики, мобильные огневые группы, три ретранслятора управления дронами типа “Шахед/Герань” и пять коммуникационных башен.
Бровди добавил, что в рамках продолжающейся с 1 июля операции “Крымский рубильник off” украинские силы уже поразили 211 энергетических узлов на временно оккупированных территориях.
В частности, за последние 48 часов были атакованы:
- место дислокации ос ФСБ, н.п. Счастливцево, Херсонская обл.;
- электроподстанция ПС 330 кВ “Заря”, н.п. Афины, Донецкая обл.;
- электроподстанция ПС 330 кВ “Мирная”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- электроподстанция ПС 110 кВ “Город-4”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- электроподстанция ПС 110 кВ “Город-11”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- электроподстанция ПС 110 кВ “Город-2”, н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- электроподстанция, н.п. Бердянск, Запорожская обл.;
- электроподстанция, н.п. Березовское, Луганская обл.;
- электроподстанция, н.п. Донецкий, Луганская обл.;
- электроподстанция, н.п. Широкая Балка, Донецкая обл.;
- электроподстанция, н.п. Докучаевск, Донецкая обл.;
- ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники, н.п. Волчанское, Запорожская обл.;
- склад МТЗ и ремонт база военной техники, н.п. Новая Жизнь, АР Крым;
- полигон 943 цзмр, ТПД ОС РОВ и стоянка техники, н.п. Новоозерное, АР Крым;
- ремонтно-восстановительная база 423 орвб 98 пдд, н.п. Абрикосово, АР Крым.
– Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим, — подытожил командующий Сил беспилотных систем.