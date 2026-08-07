Устойчивый мир в Европе возможен только при условии деоккупации всех территорий, которые захватила Россия, и восстановления силы международного права.

Об этом заявило МИД по случаю 18-й годовщины российского вторжения в Грузию.

18 годовщина вторжения России в Грузию: заявление МИД Украины

— 18 лет назад российские войска вторглись на территорию суверенного Грузинского государства, грубо нарушив нормы международного права и положения Устава ООН. (…) Русский мир принес на грузинскую землю смерть, разрушения, бесправие и бедность – так же, как и везде в мире, куда он приходит, — говорится в заявлении ведомства от 7 августа.

В МИД отметили, что грузинские регионы, которые ранее имели перспективы успешного развития, российский агрессор и его прокси превратили в депрессивную территорию, где грубо нарушаются права человека.

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В ведомстве подчеркнули, что события августа 2008 года стали переломным моментом для современной архитектуры безопасности.

Отсутствие жесткой, консолидированной и решительной реакции международного сообщества, как отмечают в МИД, лишь усилило аппетиты российского агрессора и открыло путь к оккупации украинских Крыма и Донбасса в 2014 году. А позже – к полномасштабному вторжению в Украину.

— Украина последовательно и непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Мы никогда не признаем оккупации грузинской земли и будем придерживаться этой политики до тех пор, пока российский оккупант не уберется прочь, – говорится в заявлении МИД.

В Министерстве иностранных дел отметили, что РФ должна вывести свои войска с временно оккупированных территорий Грузии и Украины, выполнив международные обязательства.

Ведомство напомнило, что преступления против человечности и военные преступления, совершенные во время российской агрессии, не имеют срока давности. Виновные должны предстать перед национальным и международным правосудием.

В МИД в очередной раз подчеркнули, что устойчивый мир в Европе возможен только после деоккупации всех захваченных Россией территорий и восстановления силы международного права.

— Призываем международное сообщество усиливать давление на Россию, как государство-агрессора, расширять санкционные ограничения и объединять усилия для привлечения военно-политического руководства РФ к ответственности за преступление агрессии, а российских преступников – за все последующие зверства, – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, в ночь против 8 августа 2008 года Россия начала полномасштабное вторжение в Грузию, прикрываясь поводом “защиты” населения Южной Осетии.

Пятидневная война стала первым открытым военным наступлением Кремля против соседнего государства после распада СССР и продемонстрировала тактику, которую Москва впоследствии использовала в Украине.

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