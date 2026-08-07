Сталий мир у Європі можливий лише за умови деокупації всіх територій, які захопила Росія, та відновлення сили міжнародного права.

Про це заявило МЗС з нагоди 18 роковин російського вторгнення до Грузії.

18 роковини вторгнення Росії до Грузії: заява МЗС України

– 18 років тому російські війська вторглися на територію суверенної Грузинської держави, брутально порушивши норми міжнародного права та положення Статуту ООН. (…) Рускій мір приніс на грузинську землю смерть, розруху, безправ’я та бідність – так само як в усюди у світі, куди він приходить, – йдеться у заяві відомства від 7 серпня.

У МЗС зазначили, що грузинські регіони, які раніше мали перспективи успішного розвитку, російський агресор та його проксі перетворили на депресивну територію, де грубо порушуються права людини.

Зараз дивляться

У відомстві наголосили, що події серпня 2008 року стали переломним моментом для сучасної архітектури безпеки.

Відсутність жорсткої, консолідованої та рішучої реакції міжнародної спільноти, як зазначають у МЗС, лише посилила апетити російського агресора та відкрила шлях до окупації українських Криму і Донбасу у 2014 році. А пізніше – до повномасштабного вторгнення в Україну.

– Україна послідовно та непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. Ми ніколи не визнаємо окупації грузинської землі та дотримуватимемося цієї політики допоки російський окупант не забереться геть, – йдеться у заяві МЗС.

У Міністерстві закордонних справ зауважили, що РФ повинна вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України, виконавши міжнародні зобов’язання.

Відомство нагадало, що злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні під час російської агресії, не мають строку давності. Винні мають постати перед національним і міжнародним правосуддям.

У МЗС вкотре наголосили, що сталий мир у Європі можливий лише після деокупації всіх загарбаних Росією територій та відновлення сили міжнародного права.

– Закликаємо міжнародне співтовариство посилювати тиск на Росію, як державу-агресора, розширювати санкційні обмеження та об’єднувати зусилля для притягнення воєнно-політичного керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії, а російських злочинців – за всі подальші звірства, – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як відомо, в ніч проти 8 серпня 2008 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до Грузії, прикриваючись приводом “захисту” населення Південної Осетії.

П’ятиденна війна стала першим відкритим військовим наступом Кремля проти сусідньої держави після розпаду СРСР та продемонструвала тактику, яку Москва згодом використала в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.