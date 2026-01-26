Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии.

Соответствующий указ №83/2026 глава государства подписал 26 января 2026 года.

Михаил Бродович назначен на должность посла Украины в Грузии

— Назначить Бродовича Михаила Франковича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии, — указано в документе.

Должность посла Украины в Грузии оставалась вакантной с 2022 года после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова.

В течение этого периода интересы Украины в Тбилиси представляли временные поверенные в делах, которых за неполные четыре года сменилось пятеро.

С 2025 года обязанности временного поверенного в делах Украины в Грузии исполнял Роман Яковенко.

1 марта 2022 года Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Грузии Игоря Долгова из-за создания “препятствий для добровольцев, которые хотят помочь Украине” и за “аморальную позицию в отношении санкций”.

Что известно о Михаиле Бродовиче

Михаил Бродович является одним из самых опытных представителей украинского дипломатического корпуса.

Он родился в 1957 году и почти три десятилетия посвятил государственной службе в Министерстве иностранных дел Украины, начав работу в МИД в 1996 году.

За это время он занимал ряд консульских должностей и возглавлял дипломатические учреждения Украины в европейских столицах.

В его профессиональную биографию входит работа консулом в Стамбуле и генеральным консулом в Кракове.

Значительную часть карьеры Бродович посвятил развитию сотрудничества с европейскими партнерами. В частности, в течение семи лет (с 2015 по 2022) он возглавлял посольство Украины в Словении.

Помимо дипломатической деятельности, Михаил Бродович работал над вопросами государственного протокола в МИД и участвовал в организации и обеспечении визитов на высшем государственном уровне.

Фото: Михаил Бродович

