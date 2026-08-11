Федеральный бюджет России в июле снова показал дефицит, несмотря на существенное увеличение доходов от продажи нефти и газа. Рост расходов, в частности, связанных с войной против Украины, продолжает ухудшать финансовое положение страны-агрессора.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.

Россия резко увеличивает бюджетные расходы

В июле дефицит федерального бюджета составил 724 млрд. рублей, или около $8,8 млрд. Для сравнения, в июне российский бюджет имел профицит.

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По итогам первых семи месяцев 2026 года совокупный дефицит достиг 6,5 трлн рублей. Это эквивалентно примерно 2,8% ВВП России.

Одной из главных причин ухудшения показателей явился дальнейший рост государственных расходов. В июле они были на 6% выше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. В июне расходы росли еще быстрее – на 13%.

В общей сложности за январь-июль российское правительство потратило 28,6 трлн рублей. Особенно быстро увеличиваются расходы на государственные закупки: за семь месяцев они выросли на 39% и достигли 8,4 трлн. рублей.

Таким образом, Россия уже использовала более 80% от запланированного на весь год объема средств на государственные закупки.

Минфин РФ разъясняет часть больших издержек авансовыми платежами по государственным контрактам. В то же время, значительная часть бюджетных ресурсов направляется на поддержку военной экономики и финансирование войны против Украины.

Нефтяные доходы не спасают бюджет РФ

В июле общие бюджетные поступления РФ увеличились на 28% в годовом исчислении.

Доходы от нефтегазового сектора за месяц составляли 934 миллиарда рублей. Налоговые поступления непосредственно от нефтяной отрасли, по оценке Bloomberg, достигли максимума за последние 15 месяцев.

На показатели повлияли более высокие цены на нефть после начала войны США и Израиля против Ирана, а также сокращение госвыплат российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

В то же время цена российской нефти Urals в последнее время снизилась из-за периодических переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта. Однако она все еще остается выше уровня, который Москва закладывала в бюджет этого года.

Источник : Bloomberg

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