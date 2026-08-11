Федеральний бюджет Росії у липні знову показав дефіцит, попри суттєве збільшення доходів від продажу нафти та газу. Зростання витрат, зокрема пов’язаних із війною проти України, продовжує погіршувати фінансове становище країни-агресора.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Мінфіну РФ.

Росія різко збільшує бюджетні витрати

У липні дефіцит федерального бюджету становив 724 млрд рублів, або близько $8,8 млрд. Для порівняння, у червні російський бюджет мав профіцит.

Зараз дивляться

За підсумками перших семи місяців 2026 року сукупний дефіцит досяг 6,5 трлн рублів. Це еквівалентно приблизно 2,8% ВВП Росії.

Однією з головних причин погіршення показників стало подальше зростання державних видатків. У липні вони були на 6% вищими, ніж за аналогічний місяць минулого року. У червні витрати зростали ще швидше — на 13%.

Загалом за січень-липень російський уряд витратив 28,6 трлн рублів. Особливо швидко збільшуються витрати на державні закупівлі: за сім місяців вони зросли на 39% і досягли 8,4 трлн рублів.

Таким чином, Росія вже використала понад 80% запланованого на весь рік обсягу коштів на державні закупівлі.

Мінфін РФ пояснює частину високих витрат авансовими платежами за державними контрактами. Водночас значна частина бюджетних ресурсів спрямовується на підтримку воєнної економіки та фінансування війни проти України.

Нафтові доходи не рятують бюджет РФ

У липні загальні бюджетні надходження РФ збільшилися на 28% у річному вимірі.

Доходи від нафтогазового сектору за місяць становили 934 млрд рублів. Податкові надходження безпосередньо від нафтової галузі, за оцінкою Bloomberg, досягли максимуму за останні 15 місяців.

На показники вплинули вищі ціни на нафту після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, а також скорочення держвиплат російським нафтопереробним підприємствам.

Водночас ціна російської нафти Urals останнім часом знизилася через періодичні переговори США та Ірану щодо врегулювання конфлікту. Однак вона все ще залишається вищою за рівень, який Москва закладала до цьогорічного бюджету.

Джерело : Bloomberg

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