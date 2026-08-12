Польская экономика остановилась бы за один день, если бы все украинцы сговорились и не вышли на работу. Граждане Украины восполняют дефицит рабочей силы на рынке труда Польши.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мацей Душчик, пишет Polsatnews.pl.

Вклад украинцев в экономику Польши

Заместитель министра раскритиковал идею представителей партии Право и справедливость (PiS) о депортации из Польши неработающих мужчин из Украины призывного возраста.

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Мацей Душчик обратил внимание на вклад украинцев в функционирование польской экономики.

Он подчеркнул, что в отдельных ее секторах каждый день можно встретить украинцев, которые там работают.

— Будь то пекарня, дискаунтер, строительство или общественный транспорт, — перечислил он.

Душчик считает, что во многих случаях отсутствие украинцев было бы ощутимым.

— Если бы не было граждан Украины, мы ждали бы автобус 10 минут, а не пять. Это потому, что они восполняют дефицит рабочей силы на польском рынке труда. Таким образом, определенная часть польской экономики зависит от военных беженцев из Украины. В целом от украинцев, которые проживают в Польше, и мы должны все чаще это повторять, потому что если бы произошла такая ситуация, что все украинцы сговорились и не вышли на работу на один день, польская экономика остановилась бы, — отметил заместитель министра.

Он раскритиковал идею PiS о депортации неработающих мужчин из Украины призывного возраста. В публичной дискуссии в этом контексте появилась цифра в 3 тыс. человек.

— 3 тыс. — это небольшая бригада. Напомню, что в Украине мобилизовано 900 тыс. человек, а значит, это никакая не помощь. На самом деле те люди, которые не работают в Польше, — это люди, которые ухаживают за своими детьми с инвалидностью, или люди, раненые на фронте, которые проходят реабилитацию в Польше, — сказал он.

Напомним, партия Право и справедливость представила новую концепцию миграционной политики.

Среди ключевых ее положений — предложение депортировать из Польши украинских мужчин призывного возраста от 25 до 60 лет, если у них нет легального трудоустройства в стране.

Инициатива вызвала широкую дискуссию среди польских политиков и общественности.

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