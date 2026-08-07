Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины в ее борьбе против России соответствует стратегическим интересам Варшавы. Однако в исторических вопросах Польша должна отстаивать собственную позицию.

Об этом Навроцкий заявил, выступая по случаю первой годовщины своего президентства, сообщает RMF24.

Навроцкий пообещал поддержку Украине в борьбе против РФ

— Пусть они (украинцы, — Ред.) уничтожают Советы, которые на них напали, и нам, полякам, вообще не жалко. В этом аспекте они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что где бьют москаля, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне, — заявил Навроцкий.

Однако он отметил, что на территории Польши, в частности и в Варшаве, не должно быть “бандеровских флагов”.

Сейчас смотрят

— Наш интерес заключается в том, чтобы украинцы воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но это Польша, это наши интересы, и ко всему нужно относиться с достоинством, с партнёрской открытостью и союзническим пониманием, — сказал польский президент.

Что известно о конфликте Польши и Украины

19 июня Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.

Это произошло после того, как Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.

После этого об отказе от польских наград объявили ряд украинских деятелей. Среди них — глава Офиса президента Кирилл Буданов, а также экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко.

Владимир Зеленский сообщил, что отправил Каролю Навроцкому орден Белого Орла через Новую почту.

5 августа руководитель канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий призвал премьер-министра Дональда Туска “найти в себе мужество” и подписать решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла.

После того как Навроцкий принял соответствующее решение, документ также должен был подписать Дональд Туск. Однако до завершения этой процедуры президент Украины уже вернул награду Новой почтой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.