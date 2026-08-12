Польська економіка зупинилася би за один день, якби всі українці змовилися і не вийшли на роботу. Громадяни України заповнюють дефіцит робочої сили на ринку праці Польщі.

Про це заявив заступник глави МВС Польщі Мацей Душчик, пише Polsatnews.pl.

Внесок українців в економіку Польщі

Заступник міністра розкритикував ідею представників партії Право і справедливість (PiS) щодо депортації з Польщі непрацюючих чоловіків з України призовного віку.

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Мацей Душчик звернув увагу на внесок українців у функціонування польської економіки.

Він наголосив, що в окремих її секторах щодня можна зустріти українців, які там працюють. – – Чи то пекарня, чи дискаунтер, чи будівництво, чи громадський транспорт, — перерахував він.

Душчик вважає, що в багатьох випадках відсутність українців була б відчутною.

– Якби не було громадян України, ми чекали б на автобус 10 хвилин, а не п’ять. Це тому, що вони заповнюють дефіцит робочої сили на польському ринку праці. Отже, певна частина польської економіки залежить від військових біженців з України. Загалом від українців, які проживають у Польщі, і ми повинні дедалі частіше це повторювати, тому що якби сталася така ситуація, що всі українці змовилися і не вийшли на роботу на один день, польська економіка зупинилася б, – зазначив заступник міністра.

Він розкритикував ідею PiS щодо депортації непрацюючих чоловіків з України призовного віку. У публічній дискусії в цьому контексті з’явилася цифра у 3 тис. осіб.

— 3 тис. — це невелика бригада. Нагадаю, що в Україні мобілізовано 900 тис. осіб, а отже, це жодна не допомога. Насправді ті люди, які не працюють у Польщі – це люди, які доглядають за своїми дітьми з інвалідністю, або люди, поранені на фронті, які проходять реабілітацію в Польщі, — сказав він.

Нагадаємо, партія Право і справедливість представила нову концепцію міграційної політики. Серед ключових її положень – пропозиція депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку від 25 до 60 років, якщо вони не мають легального працевлаштування в країні.

Ініціатива спричинила широку дискусію серед польських політиків та громадськості.

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