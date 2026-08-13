В ночь на 13 августа под атакой находился еще один логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries. В этот раз под удар попал объект в Чишминском районе Башкортостана.

Атака на Wildberries в Башкортостане: что известно

Как сообщает в Telegram-канале Exilenova+, после атаки в Чишминском районе республики вспыхнул мощный пожар. Там расположен большой складско-распределительный комплекс Wildberries.

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По предварительной информации, возгорание на территории хаба возникло непосредственно после поражения. Комплекс используется для хранения, сортировки и последующего распределения товаров.

— Горит в нескольких местах. Хотя местные пишут о WB, фасад похож на логистическую компанию ITECO. Возможно, несколько компаний было в одном комплексе, — говорится в сообщении Exilenova+.

Украинские источники утверждают, что через инфраструктуру Wildberries проходят товары военного и двойного назначения.

Напомним, что удар в Башкортостане стал продолжением серии атак на логистическую сеть Wildberries — они начались в июле.

Так, в ночь на 30 июля под атакой оказались два логистических центра Wildberries в России. Пожар возник под Пензой и в Сарапуле (Удмуртия).

В начале августа также был поражен большой хаб Wildberries в Тульской области, а 7 августа сообщалось о новой атаке на склад компании в Екатеринбурге — более чем в 2000 км от украинско-российской границы.

А 11 августа Силы обороны Украины поразили логистический хаб Wildberries под Воронежем дронами FP-1.

Таким образом, атаки на маркетплейс приобрели характер системной кампании против российской логистической инфраструктуры.

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