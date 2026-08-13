Атака на Wildberries в Башкортостане: большой логистический хаб охватил пожар
- В ночь на 13 августа под атакой оказался логистический комплекс в Чишминском районе Башкортостана, связываемый с Wildberries.
- После поражения на территории хаба вспыхнул мощный пожар, возгорание фиксировали в нескольких местах.
- Этот удар стал продолжением серии атак на логистическую инфраструктуру Wildberries в России, в частности, после инцидентов под Пензой, в Удмуртии, Тульской области, в Екатеринбурге и под Воронежем.
В ночь на 13 августа под атакой находился еще один логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries. В этот раз под удар попал объект в Чишминском районе Башкортостана.
Атака на Wildberries в Башкортостане: что известно
Как сообщает в Telegram-канале Exilenova+, после атаки в Чишминском районе республики вспыхнул мощный пожар. Там расположен большой складско-распределительный комплекс Wildberries.
По предварительной информации, возгорание на территории хаба возникло непосредственно после поражения. Комплекс используется для хранения, сортировки и последующего распределения товаров.
— Горит в нескольких местах. Хотя местные пишут о WB, фасад похож на логистическую компанию ITECO. Возможно, несколько компаний было в одном комплексе, — говорится в сообщении Exilenova+.
Украинские источники утверждают, что через инфраструктуру Wildberries проходят товары военного и двойного назначения.
Напомним, что удар в Башкортостане стал продолжением серии атак на логистическую сеть Wildberries — они начались в июле.
Так, в ночь на 30 июля под атакой оказались два логистических центра Wildberries в России. Пожар возник под Пензой и в Сарапуле (Удмуртия).
В начале августа также был поражен большой хаб Wildberries в Тульской области, а 7 августа сообщалось о новой атаке на склад компании в Екатеринбурге — более чем в 2000 км от украинско-российской границы.
А 11 августа Силы обороны Украины поразили логистический хаб Wildberries под Воронежем дронами FP-1.
Таким образом, атаки на маркетплейс приобрели характер системной кампании против российской логистической инфраструктуры.