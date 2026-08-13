У ніч на 13 серпня під атакою був ще один логістичний комплекс російського маркетплейсу Wildberries. Цього разу під удар потрапив об’єкт у Чишминському районі Башкортостану.

Атака на Wildberries у Башкортостані: що відомо

Як повідомляє у Telegram-каналі Exilenova+, після атаки у Чишминському районі республіки спалахнула потужна пожежа. Саме там розташований великий складсько-розподільчий комплекс Wildberries.

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За попередньою інформацією, займання на території хабу виникло безпосередньо після ураження. Комплекс використовується для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів.

– Горить в декількох місцях. Хоча місцеві пишуть про WB, фасад схожий на логістичну компанію ITECO. Можливо декілька компаній було в одному комплексі, – йдеться у повідомленні Exilenova+.

Українські джерела також стверджують, що через інфраструктуру Wildberries проходять товари військового та подвійного призначення.

Нагадаємо, що удар у Башкортостані став продовженням серії атак на логістичну мережу Wildberries, яка розпочалася в липні.

Так, у ніч проти 30 липня під атакою опинилися ще два логістичні центри Wildberries у Росії. Пожежі виникли під Пензою та в Сарапулі (Удмуртія).

На початку серпня також був уражений великий хаб Wildberries у Тульській області, а 7 серпня повідомлялося про нову атаку на склад компанії в Єкатеринбурзі — більш ніж за 2000 км від українсько-російського кордону.

А 11 серпня Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries під Воронежем дронами FP-1.

Таким чином, атаки на маркетплейс набули характеру системної кампанії проти російської логістичної інфраструктури.

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