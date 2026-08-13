Атака на Wildberries у Башкортостані: великий логістичний хаб охопила пожежа
- У ніч на 13 серпня під атакою опинився логістичний комплекс у Чишминському районі Башкортостану, який пов’язують із Wildberries.
- Після ураження на території хабу спалахнула потужна пожежа, займання фіксували в кількох місцях.
- Цей удар став продовженням серії атак на логістичну інфраструктуру Wildberries у Росії, зокрема після інцидентів під Пензою, в Удмуртії, Тульській області, Єкатеринбурзі та під Воронежем.
У ніч на 13 серпня під атакою був ще один логістичний комплекс російського маркетплейсу Wildberries. Цього разу під удар потрапив об’єкт у Чишминському районі Башкортостану.
Атака на Wildberries у Башкортостані: що відомо
Як повідомляє у Telegram-каналі Exilenova+, після атаки у Чишминському районі республіки спалахнула потужна пожежа. Саме там розташований великий складсько-розподільчий комплекс Wildberries.
За попередньою інформацією, займання на території хабу виникло безпосередньо після ураження. Комплекс використовується для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів.
– Горить в декількох місцях. Хоча місцеві пишуть про WB, фасад схожий на логістичну компанію ITECO. Можливо декілька компаній було в одному комплексі, – йдеться у повідомленні Exilenova+.
Українські джерела також стверджують, що через інфраструктуру Wildberries проходять товари військового та подвійного призначення.
Нагадаємо, що удар у Башкортостані став продовженням серії атак на логістичну мережу Wildberries, яка розпочалася в липні.
Так, у ніч проти 30 липня під атакою опинилися ще два логістичні центри Wildberries у Росії. Пожежі виникли під Пензою та в Сарапулі (Удмуртія).
На початку серпня також був уражений великий хаб Wildberries у Тульській області, а 7 серпня повідомлялося про нову атаку на склад компанії в Єкатеринбурзі — більш ніж за 2000 км від українсько-російського кордону.
А 11 серпня Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries під Воронежем дронами FP-1.
Таким чином, атаки на маркетплейс набули характеру системної кампанії проти російської логістичної інфраструктури.