Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас призывает страны ЕС поделиться с Украиной запасами ракет для Patriot для противодействия баллистическим угрозам.

Об этом 13 августа заявила главная представительница Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер.

Каллас призвала страны ЕС дать Украине ракеты для Patriot

По словам Гиппер, глава европейской дипломатии постоянно контактирует с государствами-членами ЕС, чтобы побуждать их увеличивать обещанные объемы боеприпасов и наращивать их поставки Украине.

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— Со своей стороны мы всегда подчеркивали необходимость предоставления Украине большей поддержки. Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, и это остается приоритетом, – отметила представительница Евросоюза.

Она заявила, “ЕС предоставляет более €220 млрд, включая в общей сложности €88,7 млрд на поддержку укрепления военного и оборонного потенциала”.

Гиппер добавила, что ЕС ускоряет совместные закупки через механизм SAFE (Security Action for Europe, программа Евросоюза по оборонным кредитам, – Ред.), к которым может присоединиться Украина.

Россия усиливает удары по Украине баллистическими ракетами. Для уничтожения баллистических целей эффективной является американская система противовоздушной обороны Patriot.

Поэтому Украина, пока не разработает собственную противоракетную программу, пытается с помощью партнеров пополнять запасы ракет для Patriot.

5 августа издание FT сообщило, что президент США Дональд Трамп отказался передать Украине дополнительные ракеты для Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо 5% американского запаса ракет Patriot, чтобы пройти следующую зиму. По его словам, 10% запаса позволило бы уничтожить все российские баллистические ракеты.

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