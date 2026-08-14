Россия отказалась от предложения Турции ввести перемирие в Черном море. Российские чиновники заявили, что не считают целесообразным возвращаться к формату Черноморской инициативы, которая действовала в 2022–2023 годах.

Об этом сообщают российские СМИ в пятницу, 14 августа.

РФ отказалась от перемирия в Черном море

У представительницы МИД России Марии Захаровой спросили, поступало ли российской стороне от Турции предложение о моратории на военные действия в Черном море и готова ли Москва рассмотреть такой вариант.

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— Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как Черноморская инициатива, в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – шаги в ответ для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно, – ответила она

Захарова отметила, что условием реализации договоренности должны были быть аналогичные встречные меры со стороны другой стороны, которые якобы “не состоялись”.

Представительница российского МИД напомнила, что недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил журналистам о передаче России и Украине турецких предложений относительно моратория на военные действия в Черном море.

Захарова утверждает, что по официальным каналам Россия не получала формализованного обращения от Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Турцию и США в отсутствии реакции на украинские атаки в Черном море.

— Но не мы это начали. Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или гражданскому судну бьет дрон ВСУ, когда эти же дроны неоднократно атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая по судам, имеющим отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты не заявляют о том, что действия украинских террористов неприемлемы, – заявил российский министр.

Лавров добавил, что Турция и вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы непублично передавали Украине сигналы относительно Каспийского трубопроводного консорциума и призывали не атаковать его.

Напомним, Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Украина прекратила интенсивную кампанию ударов дронами по отдельным нефтяным танкерам вблизи Новороссийска после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса. По данным издания, он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце июля.

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