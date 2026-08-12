Украина прекратила интенсивную кампанию ударов беспилотниками по отдельным нефтяным танкерам возле Новороссийска после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса, которую он высказал президенту Владимиру Зеленскому в конце июля.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, представителя администрации США и других людей, знакомых с ситуацией.

Вэнс просил Зеленского прекратить удары по танкерам: что известно

По информации Financial Times, Джей Ди Вэнс поднял вопрос об ударах по танкерам во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 31 июля.

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Вашингтон был обеспокоен тем, что эти атаки могут еще больше дестабилизировать мировой нефтяной рынок и задеть интересы американских компаний.

Речь идёт в первую очередь о судах, которые везут нефть из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум к его терминалу возле российского Новороссийска.

По данным издания, после разговора Вэнса с Зеленским Украина больше не атаковала танкеры возле терминала КТК.

В то же время договоренность не распространяется на все суда. Украина согласилась воздерживаться от ударов по нероссийским танкерам при условии, что они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие грузы из РФ.

Также Киев согласился не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.

Представитель администрации США подтвердил Financial Times, что Вашингтон обращался к Украине с просьбой прекратить атаки на нероссийские суда и инфраструктуру КТК.

В Белом доме считают консорциум важным каналом поставок казахстанских энергоносителей на европейский рынок и альтернативой российской нефти.

Украина согласилась на просьбу США на фоне переговоров о Patriot

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев ввел соответствующие механизмы после обращения Вашингтона. Вопрос о КТК, по его словам, регулярно поднимался на переговорах с правительствами США и Казахстана.

Financial Times также пишет, что решение Украины могло быть связано с переговорами с США об укреплении украинской противовоздушной обороны.

По словам источника издания, знакомого с позицией Киева, Украина хочет получить американскую лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме того, Киев рассчитывает приобрести несколько сотен таких ракет до начала зимы, когда Россия, как ожидается, может усилить удары по украинской критической инфраструктуре.

Ранее Bloomberg также сообщал, что Украина согласилась не наносить удары по отдельным нероссийским нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, связанным с экспортом казахстанской нефти.

По данным издания, договоренность распространяется на суда, которые не подпадают под украинские санкции, не перевозят российскую нефть или другие российские грузы и не принадлежат физическим или юридическим лицам из РФ.

Ключевую роль в этой договоренности играет Каспийский трубопроводный консорциум, через который Казахстан экспортирует значительную часть своей нефти. Через систему КТК проходит около 2% мировых поставок сырой нефти, а от этого маршрута зависят и европейские нефтеперерабатывающие предприятия.

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