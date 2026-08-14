Росія відмовилася від пропозиції Туреччини запровадити перемир’я в Чорному морі. Російські посадовці заявили, що не вважають доцільним повертатися до формату Чорноморської ініціативи, яка діяла у 2022–2023 роках.

Про це повідомляють російські ЗМІ у п’ятницю, 14 серпня.

РФ відмовилася від перемир’я у Чорному морі

У представниці МЗС Росії Марії Захарової запитали, чи надходила російській стороні від Туреччини пропозиція щодо мораторію на воєнні дії в Чорному морі та чи готова Москва розглянути такий варіант.

Зараз дивляться

– Якщо йдеться про односторонню схему зразка 2022-2023 років, більш відому як Чорноморська ініціатива, відповідно до якої Москва призупинила бойові дії в Чорному морі, а точніше – кроки у відповідь для захисту російської портової інфраструктури та енергетичних об’єктів, то повертатися до цього варіанту недоцільно, – відповіла вона.

Захарова зазначила, що умовою реалізації домовленості мали бути аналогічні зустрічні заходи з боку іншої сторони, які нібито “не відбулися”.

Представниця російського МЗС нагадала, що нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив журналістам про передачу Росії та Україні турецьких пропозицій щодо мораторію на воєнні дії в Чорному морі.

Захарова стверджує, що через офіційні канали Росія не отримувала формалізованого звернення від Туреччини.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Туреччину та США у відсутності реакції на українські атаки в Чорному морі.

– Але не ми це почали. Коли по турецькому суховантажу, танкеру чи цивільному судну б’є дрон ЗСУ, коли ці ж дрони неодноразово атакують інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в Каспійському морі, прямо потрапляючи по суднах, що мають відношення до американських компаній Chevron і ExxonMobil, у відповідь на це ні Туреччина, ні Сполучені Штати не заявляють про те, що дії українських терористів неприйнятні, – заявив російський міністр.

Лавров додав, що Туреччина та віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито непублічно передавали Україні сигнали щодо Каспійського трубопровідного консорціуму та закликали не атакувати його.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на джерела повідомляла, що Україна припинила інтенсивну кампанію ударів дронами по окремих нафтових танкерах поблизу Новоросійська після прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса. За даними видання, він звернувся до президента України Володимира Зеленського наприкінці липня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.