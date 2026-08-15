Удар по Самаре РФ: горит ракетно-космическое предприятие ЦСКБ-Прогресс
- В Самаре после ракетного удара повреждена промышленная инфраструктура.
- В Нижегородской области сообщалось об атаке на аэродром Саваслейка.
- В Ростовской области повреждены линии электропередач.
В российской Самарской области утром 15 августа раздались взрывы на фоне массированной атаки. Власти заявили о повреждении промышленной инфраструктуры в городе Самара.
В Самаре поврежден промышленный объект
Мэр Самары Иван Носков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны якобы отразили массированную ракетную атаку. В то же время, по его словам, промышленная инфраструктура города получила локальные повреждения.
Также Носков рассказал о пострадавших. Им, по его словам, предоставили необходимую медицинскую помощь.
В то же время OSINT-аналитики ASTRA сообщили, что цех, в котором после взрыва возник пожар, может относиться к авиационному заводу или ракетно-космическому центру.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что после удара горит предприятие ЦСКБ-Прогресс.
ЦСКБ-Прогресс занимается производством ракет-носителей Союз-2.1б, задействованных в выводе на космическую орбиту аппаратов спутникового интернета Рассвет.
Ночные атаки в РФ
Также сообщалось об атаке на российский военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области. Информация о точных последствиях удара по аэродрому, где базируются самолеты МиГ-31К, носители аэробалистических ракет Кинжал, уточняется.
Под ударом ночью очутилась и Ростовская область РФ. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, российское ПВО якобы уничтожило около десяти беспилотников и ракет в Чортковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.
В то же время в результате атаки были повреждены линии электропередач. Без электроснабжения осталось около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района.
ПВО работала в других регионах РФ
Сообщения о работе российской ПВО поступали также из других областей.
Первые данные появились около 22:03 из Россошанского района Воронежской области. В дальнейшем сообщения об активности ПВО поступали из Рязани, Липецка и Скопина Рязанской области.
Около 23:33 о работе противовоздушной обороны сообщали в районе Виксы Нижегородской области. В 00:26 такие сообщения появились из Жуковского района Калужской области.
Ночью в Московской области раздавались взрывы из-за атаки дронов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, над регионом якобы сбили 8 БпЛА в районах Домодедово, Одинцово, Раменского, Чехова, Шатуры и Воскресенского.
По словам Воробьева, обломки дронов упали на жилые дома, есть пострадавшие.
Губернатор добавил, что отражение атаки продолжается, а беспилотники фиксируют над Можайским и Наро-Фоминским округами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Петр Андрющенко