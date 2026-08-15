В российской Самарской области утром 15 августа раздались взрывы на фоне массированной атаки. Власти заявили о повреждении промышленной инфраструктуры в городе Самара.

В Самаре поврежден промышленный объект

Мэр Самары Иван Носков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны якобы отразили массированную ракетную атаку. В то же время, по его словам, промышленная инфраструктура города получила локальные повреждения.

Также Носков рассказал о пострадавших. Им, по его словам, предоставили необходимую медицинскую помощь.

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В то же время OSINT-аналитики ASTRA сообщили, что цех, в котором после взрыва возник пожар, может относиться к авиационному заводу или ракетно-космическому центру.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что после удара горит предприятие ЦСКБ-Прогресс.

ЦСКБ-Прогресс занимается производством ракет-носителей Союз-2.1б, задействованных в выводе на космическую орбиту аппаратов спутникового интернета Рассвет.

Ночные атаки в РФ

Также сообщалось об атаке на российский военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области. Информация о точных последствиях удара по аэродрому, где базируются самолеты МиГ-31К, носители аэробалистических ракет Кинжал, уточняется.

Под ударом ночью очутилась и Ростовская область РФ. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, российское ПВО якобы уничтожило около десяти беспилотников и ракет в Чортковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

В то же время в результате атаки были повреждены линии электропередач. Без электроснабжения осталось около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района.

ПВО работала в других регионах РФ

Сообщения о работе российской ПВО поступали также из других областей.

Первые данные появились около 22:03 из Россошанского района Воронежской области. В дальнейшем сообщения об активности ПВО поступали из Рязани, Липецка и Скопина Рязанской области.

Около 23:33 о работе противовоздушной обороны сообщали в районе Виксы Нижегородской области. В 00:26 такие сообщения появились из Жуковского района Калужской области.

Ночью в Московской области раздавались взрывы из-за атаки дронов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, над регионом якобы сбили 8 БпЛА в районах Домодедово, Одинцово, Раменского, Чехова, Шатуры и Воскресенского.

По словам Воробьева, обломки дронов упали на жилые дома, есть пострадавшие.

Губернатор добавил, что отражение атаки продолжается, а беспилотники фиксируют над Можайским и Наро-Фоминским округами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Петр Андрющенко

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