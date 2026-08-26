У ніч проти 26 серпня у Котовську Тамбовської області РФ після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа у логістичному центрі Wildberries.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на губернатора Тамбовської області та компанію Wildberries.

Атака на склад Wildberries у Котовську 26 серпня: що відомо

За словами губернатора Тамбовської області, уночі Котовськ зазнав масованої атаки безпілотників. Російська сторона заявляє про нібито знищення 16 дронів силами ППО та мобільних вогневих груп.

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Після ударів спалахнув логістичний центр Wildberries. За даними місцевої влади, площа пожежі перевищила 100 тис. кв. м.

За даними ASTRA, у Wildberries підтвердили атаку на логістичний центр у Котовську. У компанії зазначили, що на момент удару приймання нових поставок товарів на складі не здійснювалося.

В українській компанії Fire Point підтвердили успішне ураження логістичного хабу Wildberries у Котовську за допомогою безпілотників FP-1. Цей хаб займає площу близько 108 тис. кв. м та розрахований на зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Склад Wildberries у Котовську Тамбовської області вже зазнавав атаки 18 липня 2026 року. Тоді після влучання безпілотників на території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа.

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