Швеция передаст Украине 10 катеров береговой охраны и дополнительно выделит 270 млн шведских крон — около $28,4 млн — на поддержку украинской обороны, в частности противовоздушной.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство Швеции.

Швеция передаст Украине 10 катеров: что известно

Десять скоростных катеров береговой охраны передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в том состоянии, в каком они есть сейчас.

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Суда должны усилить возможности Украины для проведения операций на воде. Речь идет, в частности, о разминировании, буксировке, транспортировке и спасательных работах.

— Швеция поддерживает Украину во многих направлениях и сейчас еще больше укрепляет морские возможности Украины. Буксировка, разминирование и транспортные возможности — все это важные функции, которые теперь можно еще больше усовершенствовать, — заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Еще $28,4 млн на оборону Украины

Кроме того, правительство Швеции решило выделить дополнительные 270 млн шведских крон, или около $28,4 млн, в многосторонние фонды и инициативы в поддержку обороны Украины.

Приоритетным направлением станет укрепление украинской противовоздушной обороны.

Из этой суммы около $14 млн пойдут на инициативу PURL, которая позволяет Украине получать приоритетное американское вооружение за счет средств партнеров.

— Продолжая поддерживать инициативу PURL, Украина сможет быстро получить доступ к приоритетному американскому оборудованию, — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Новый пакет, по информации шведского правительства, включает передовые системы ПВО и боеприпасы. Это уже пятый взнос Швеции в PURL, а общая сумма ее финансирования в рамках этой инициативы достигнет $552 млн.

Напомним, что 24 августа Великобритания одобрила передачу Украине засекреченной технологической информации о британских компонентах крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Это должно позволить компании MBDA предоставить необходимые данные для налаживания локального производства ракет в Украине.

Об этом решении объявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время заседания Коалиции желающих в Киеве.

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