Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони та додатково спрямує 270 млн шведських крон — близько $28,4 млн — на підтримку української оборони, зокрема протиповітряної.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на уряд Швеції.

Швеція передасть Україні 10 катерів: що відомо

Десять швидкісних катерів берегової охорони передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій у їхньому нинішньому стані.

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Судна мають посилити можливості України для проведення операцій на воді. Йдеться, зокрема, про розмінування, буксирування, транспортування та рятувальні роботи.

— Швеція надає підтримку Україні в багатьох напрямках і зараз ще більше зміцнює морські можливості України. Буксирування, розмінування та транспортні можливості — все це важливі функції, які тепер можна ще більше вдосконалити, — заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Ще $28,4 млн на оборону України

Окремо уряд Швеції вирішив спрямувати додаткові 270 млн шведських крон, або близько $28,4 млн, до багатосторонніх фондів та ініціатив на підтримку оборони України.

Пріоритетним напрямом стане посилення української протиповітряної оборони.

З цієї суми близько $14 млн спрямують на ініціативу PURL, яка дає Україні можливість отримувати пріоритетне американське озброєння за кошти партнерів.

— Продовжуючи підтримувати ініціативу PURL, Україна зможе швидко отримати доступ до пріоритетних американських матеріалів, — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Новий пакет, за інформацією шведського уряду, передбачає передові системи ППО та боєприпаси. Це вже п’ятий внесок Швеції у PURL, а загальна сума її фінансування в межах ініціативи сягне $552 млн.

Нагадаємо, що 24 серпня Велика Британія схвалила передачу Україні засекреченої технологічної інформації щодо британських компонентів крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. Це має дозволити компанії MBDA надати необхідні дані для налагодження локального виробництва ракет в Україні.

Про рішення оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час засідання Коаліції охочих у Києві.

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