В будущем бюджете Евросоюза предлагают заложить до €100 млрд на новую программу сотрудничества с Украиной, сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта.

Кошта о новой программе сотрудничества с Украиной

В интервью Укринформу президент Европейского Совета Антониу Кошта сообщил, что новый политический сезон в ЕС, который начинается с сентября, запомнится одобрением следующего важного бюджета ЕС и прогрессом в процессе расширения для Украины, Молдовы и Западных Балкан.

— Сейчас этот вопрос обсуждается государствами-членами, но предложение Европейской комиссии включает новую программу сотрудничества с Украиной стоимостью до €100 млрд, — заявил Кошта, комментируя финансирование поддержки нашей страны в будущей смете.

Напомним, что 25 июня 2026 года ЕС объявил о первом транше макрофинансовой помощи по кредитному пакету на €90 млрд.

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До этого, а именно 8 июня 2026 года, Европейский Союз перечислил Украине седьмой транш финансирования в рамках программы Ukraine Facility общим объемом €2,8 млрд.

В декабре 2025 года Украина получила от ЕС шестой транш в размере €2,3 млрд в рамках программы Ukraine Facility, выполнив для этого необходимые шаги.

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